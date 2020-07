Ornella Muti e quel flirt con Celentano: “È stata l’unica infedeltà della mia vita”

Lo si vociferava sin dai primi anni Ottanta, allorché Ornella Muti e Adriano Celentano girarono insieme due indimenticabili commedie come “Il bisbetico domato” e “Innamorato pazzo“. Che tra i due ci fosse più che una semplice intesa, lo avevano intuito un po’ tutti, ma quello che per tanto tempo è stato un vero e proprio segreto di Pulcinella, nel 2014 ha trovato ufficiale conferma grazie ad una dichiarazione del Molleggiato in persona.

Ora, a distanza di anni da quel flirt clandestino, la nota attrice Ornella Muti ha voluto nuovamente tornare su quella tanto chiacchierata pagina di cronaca rosa, rivelando la sua versione dei fatti per mezzo di un’intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero.

Come ricordato dall’attrice romana, il cui vero nome è Francesca Romana Rivelli, la scintilla è scoppiata nel 1981 sul set di “Innamorato pazzo”, dove lei si calava nel ruolo dell’affascinante principessa di regno di Saint Tulipe, e l’interprete de “Il ragazzo della via Gluck” entrava nei panni del pittoresco conducente di autobus Barnaba Cecchini.

Come emerso anche da precedenti dichiarazioni, il loro avvicinamento è stato propiziato da un periodo di crisi coniugale dell’82enne artista e showman. La sua relazione con Claudia Mori non andava più per il verso giusto e Celentano si sentiva particolarmente solo. E da quello che Ornella Muti non considera un tradimento d’amore ne venne fuori un flirt dove entrambi non riuscivano a smettere di sentirsi attratti ed innamorati uno dell’altro.

Ornella Muti arrivò quindi a tradire il compagno Federico Fachinetti, una storia che a distanza di decenni non ha difficoltà a definire “l’unica infedeltà della mia vita” e che ha lasciato un segno indelebile nel nastro dei suoi ricordi. Non a caso è lei stessa a concludere ricordando di essere ancora legata da un profondo affetto al cantante. “Io amo ancora tantissimo Adriano, che è un uomo profondamente buono, onesto, coerente”.