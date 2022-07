Orietta Berti, la triste notizia in diretta Tv: "Osvaldo voleva morire a casa"

Ascolta questo articolo

Vulcanica, carismatica, contagiosa, per lei il tempo sembra non passare mai, essendo sempre sulla cresta dell’onda con i tormentoni estivi. Parlo della mitica Orietta Berti.

Ormai la 79enne di Cavriago, è prossima a rivestire un ruolo che tanto ha desiderato: quella di opinionista del Grande Fratello Vip e non ha nascosto di essere al settimo cielo.

La notizia choc

La Berti, nel corso di un’intervista rilasciata per il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, riguardo alla sua nuova esperienza, ha dichiarato: “Mi incuriosisce vedere tutta quella gente chiusa nello stesso posto per molto tempo. Con il carattere che ho, non riuscirei. E poi, anche quando viaggio, devo avere almeno una persona della mia famiglia con me, nella stessa stanza. Ma capisco anche che chi vive da solo, e non ha una famiglia a volte possa stare meglio nella casa che fuori”.

Ma accanto a questa bella notizia, l’amatissima cantante ha ripercorso un dramma, quello della positività al Covid, che ha colpito lei e il suo amatissimo marito Osvaldo nel 2020. Ricordando quel periodo, fortunatamente lasciato alle spalle, ha dichiarato: “Ci volevano portare in ospedale, ma Osvaldo disse: “Voglio morire qui, nel mio letto”, e io gli risposi “Ok, facciamolo, così siamo insieme”.

Un amore, quello tra Orietta e Osvaldo Paterlini, come pochi, indissolubile, con un matrimonio che va avanti dal 1967, due figli Omar e Otis, e un incontro avvenuto il 28 ottobre 1964 a una fiera. Fu lei a fare il primo passo, invitandolo a casa sua a prendere un caffè, con lui che si presentò a casa della cantante con un pezzo di grana. Da allora la loro unione procede a gonfie vele, tanto che la Berti ha dichiarato: “Pensiamo sempre allo stesso modo, abbiamo vissuto così tanto tempo uniti che la sera non capita mai di dire “non sai cosa mi è successo oggi”.