Orietta Berti, la notizia improvvisa: e chi se lo aspettava alla sua età?

Le personalità famose, i cosiddetti vip, fanno spesso molto parlare di sè. Quando infatti accade qualcosa a loro i fan vanno subito in apprensione in quanto si tratta di persone molto seguite. I vip spesso sono anche presenti sui social dove a volte raccontano le vicende personali che li vedono quindi protagonisti. In queste ore si sono diffuse notizie circa una nota personalità del mondo della musica. Come si sa diversi artisti sono impegnati in numerose opere di beneficenza.

Uno di questi è sicuramente Luciano Ligabue, conosciuto da tutti con il diminutivo di “Liga”. Il cantante ha sviluppato nel corso della sua brillante carriera diversi brani di successo che fanno ballare ancora oggi non solo le giovani generazioni, ma anche tutte le altre persone. Un artista universale Ligabue, conosciuto in tutto il mondo. In questi giorni nell’occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno è stato insigno dell’onoreficenza di Ufficiale della Repubblica da parte del presidente della provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni, insieme al prefetto Iolanda Rolli. Ma un’altra personalità ha ricevuto un altro prezioso riconoscimento.

Orietta Berti

Insieme a Luciano Ligabue c’era difatti Orietta Berti, altra notissima cantante italiana molto nota a livello internazionale. Orietta oggi ha 79 anni e le sue canzoni continuano a piacere agli italiani. Anche ella, così come Ligabue, si impegna molto nel sociale, oltre ad essere una persona che portato lustro al nostro Paese.

Nel frattempo nella serata del 4 giugno Luciano Ligabue si esibirà in un concerto a Campovolo per festeggiare i suoi 32 anni di carriera. Tornando alla Berti anche lei è stata inisignita di una particolare onoreficenza da parte del presidente Zanni e dal prefetto Rolli. Vediamo di cosa si tratta.

Orietta è stata insignira dell’onoreficenza di Commendatore della Repubblica. Neanche lei se lo sarebbe mai aspettato, così come i suoi fan, per cui la cantante ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni a chi le chiedeva a chi dedicasse il premio. “A chi dedicare questa onorificenza? Al mio pubblico e alla mia famiglia” – così ha dichiarato la Berti.