Orietta Berti, il triste annuncio in diretta Tv su Rai 1 mette i brividi: "La malattia…"

Ascolta questo articolo

Orietta Berti è una delle cantanti più amate della storia italiana. Di recente è tornata alla ribalta grazie al tormentone estivo Mille, che hanno consacrato per l’ennesima volta l’usignolo di Cavriago alla soglia degli 80 anni. Di recente è stata ospite della trasmissione Una voce per Padre Pio, lo speciale condotto da Mara Venier sul Santo.

La cantante è molto devota e, proprio in una recente intervista al settimanale DiPiùTv, aveva confessato un aneddoto molto doloroso risalente a molti anni fa. Orietta Berti ha ricordato di aver tentato anni fa di incontrare Padre Pio a San Giovanni Rotondo, ma qualcosa è andato storto: ecco cosa è successo.

Il doloroso aneddoto

Nel corso di questa lunga intervista, dopo aver ripercorso la sua incredibile carriera ricca di successi, Orietta Berti ha confessato per la prima volta questo doloroso evento della sua vita. Risale a tantissimi anni fa, alla fine degli anni Sessanta, quando la celebre cantante decise di incontrare personamente Padre Pio a San Giovanni Rotondo.

Purtroppo non ci riuscì, in quanto il Santo non era più disposto ad incontrare nessuno: “Era già molto malato e non accoglieva più i fedeli, ma dopo aver pregato nella sua chiesa mi sentii meglio”. Nonostante non fosse riuscita ad incontrarlo personalmente, vivere quei luoghi è stato per lei un’esperienza indimenticabile.

Ogni volta che ci ritorna riesce a vivere delle emozioni uniche: “E’ sensazione difficile da descrivere“. Soprattutto, a suscitarle grande benessere è il fatto che in quei luoghi mistici la cantante è in grado di dimenticare di essere al centro dell’attenzione con i riflettori televisivi puntati su di lei. Una sensazione certamente unica per una donna dello spettacolo come Orietta Berti, che è tornata in quei luoghi come ospite vip dello speciale sul Santo; insieme a lei in trasmissione si sono ritrovati tanti suoi colleghi, quali Al Bano Carrisi, Riccardo Cocciante, i Matia Bazar, Ricchi e Poveri, Shel Shapiro, Matteo Bocelli.