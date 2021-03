Orietta Berti: "Ho allagato la stanza dell’albergo", cosa è successo

Non sembrano avere fine le serate movimentate di Orietta Berti durante il Festival di Sanremo 2021. Dopo essere stata inseguita dalle forze dell’ordine al rientro in hotel la prima serata della kermesse, e dopo aver annunciato che avrebbe fatto volentieri un duetto con “Ermal Metal e con i Naziskin” (confondendo i nomi dei colleghi in gara Ermal Meta e il gruppo Maneskin e creando un imbarazzante equivoco), la star della musica italiana ne ha combinata un’altra delle sue.

A svelarlo è la stessa Berti durante una intervista in diretta con “Italia Si!” di Marco Liorni, nella quale Orietta ha commentato: “Per finire tutto, ho allagato la stanza dell’albergo.” Un confuso Liorni ha inizialmente frainteso quanto affermato dalla Berti, ed ha chiesto: “Ha lavato la stanza?”.

Orietta ha precisato che la colpa è da imputare al dono che viene fatto ad ogni partecipante al Festival, i famosi fiori che sono il simbolo della città di Sanremo.

Come da tradizione, anche quest’anno sono stati realizzati 100 bouquet da regalare agli ospiti di Sanremo per il Festival, mazzi che vengono consegnati in diretta dopo ogni esibizione. “Mi hanno regalato i fiori, non avevo un vaso“, ha spiegato Orietta, che per evitare che il mazzo fresco si rovinasse li ha messi nel lavandino del bagno della stanza di albergo.

“Ho aperto l’acqua e sono andata di là, quando sono tornata c’era tutta l’acqua nel corridoio“, racconta la Berti sorridendo. Fortunatamente Orietta non si è lasciata scoraggiare dall’incidente, e si è subito rimboccata le maniche per rimediare al problema. “Tutta notte ho lavorato con gli asciugamani a strizzare l’acqua e a pulire un po’ il bagno“, ha spiegato davanti alle risate divertite dei conduttori. Una piccola nota triste ha concluso l’avventura notturna della cantante, che ha commentato: “Era anche largo quel bagno lì, non si finiva più“.

Orietta Berti si conferma una grande protagonista di Sanremo 2021 grazie ai suoi exploit che la stanno facendo diventare una star del web.