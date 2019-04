Orietta Berti è diventata nonna della piccola Olivia. Il nome della bambina segue la tradizione di famiglia

Orietta Berti solamente alcuni mesi fa, durante una sua lunga intervista al settimanale Oggi raccontava “Solo una cosa mi manca: diventare nonna. Quando sento le mie amiche parlare dei nipoti, non posso non pensare a quanto sarei felice se ne avessi anche io uno”. Oggi il suo sogno si è finalmente avverato e può festeggiare la nascita della sua prima nipotina.

Ospite del programma “Che tempo che fa” di Fabio Fazio, Orietta, al settimo cielo ha fatto un annuncio alquanto particolare rivelando di voler salutare una sua nuova telespettatrice e lasciando tutti basiti e senza parole. “Stamattina alle 5.50 è nata Olivia, la nipotina di Orietta Berti. Auguri alla nonna e al nonno Osvaldo”. La bambina è la figlia di Otis, il secondogenito della cantante, e della moglie Lia” ha infatti svelato la Berti molto commossa per il lieto evento.

Inutile dire che da nonna orgogliosa ha immediatamente commentato “È bellissima” ammettendo però di non aver voluto saltare, nemmeno per questa occasione importante, la sua partecipazione a Che tempo che fa. “È bella cicciottella. Pesa 3 chili e 650. Comincia bene” ha infatti sottolineato la Berti rendendo altresì noto il nome della bimba Olivia che, nemmeno a dirlo, prosegue la tradizione della famiglia, con un nome che inizia per “O” come nonna Orietta, nonno Osvaldo, papà Otis e zio Omar.

Orietta è sposata con Osvaldo e recentemente i due hanno festeggiato il 52esimo anniversario di nozze. La coppia si sposò infatti 14 marzo 1967 e il 3 agosto 1975 nacque il loro primogenito Omar mentre, il 18 febbraio 1980, venne alla luce Otis che oggi è un giocatore di basket. Adesso la Berti è pronta a tutti gli effetti per essere assieme al suo Osvaldo una bravissima nonna considerando anche il fatto che il loro è uno dei più storici legami per quanto riguarda un personaggio dello spettacolo italiano.

“L’idea di produrmi da sola è stata sua e in tutti questi anni non mi ha mai lasciata sola. Grazie a lui sono diventata una donna e una professionista completa. È un uomo buono, sincero, onesto, paziente e molto prezioso. Il nostro dialogo è sempre stato leale” raccontava infatti Orietta nella sua intervista a Oggi.