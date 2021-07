Orietta Berti a ruota libera: Osvaldo, ‘Mille’ con Fedez e Lauro, Playboy

Reduce dal successo del tormentone dell’estate 2021 ‘Mille‘ – cantato insieme al rapper Fedez e ad Achille Lauro – la celebre cantante Orietta Berti si è raccontata a cuore aperto in una recente intervista al Corriere della Sera, dove ha rivelato, tra le tante, anche la sua paura più segreta, cioè quella della perdita dell’amore della sua vita: Osvaldo.

Un amore con la A maiuscola quello che lega la cantante alla sua dolce metà. Le nozze tra i due furono celebrate nel 1967. Osvaldo è ed è stato un uomo a cui Orietta si è legata sin da giovane. Come ricordato durante l’intervista, l’infanzia della Berti non è stata facile. Anzi. Ad appena 18 anni è diventata orfana di padre, morto a causa di un incidente.

Lei, la madre e la nonna hanno fatto grandi sacrifici per andare avanti. Il desiderio di cantare era grande, ma i mezzi economici per poter inseguire quel sogno erano davvero pochi. Il matrimonio con Osvaldo avvenne quando lei era appena 24enne. Sia la cantante che il marito hanno avuto il Covid ed Orietta ha dichiarato: “Siamo stati molto male” – quindi ha aggiunto – “Il pensiero è chi va via prima tra me e Osvaldo?“.

La cantante, ospite fisse nel salotto di Fabio Fazio a Che tempo che fa, dopo aver partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, è ritornata sulla cresta dell’onda. ‘Mille‘ il brano che la vede protagonista al fianco di Fedez e Achille Lauro, è la canzone più cantanta e orecchiabile di questi mesi estivi.

Una canzone che, è bene ricordare, ha portato con se anche tante polemiche. L’associazione dei consumatori Codacons ha infatti denunciato Fedez (autore del brano) per i chiari riferimenti alla Coca-Cola, la storica bevanda americana che tanto piace anche agli italiani. “Dopo Mille inizierò a collezionare anche ventagli” ha annunciato la Berti, ironizzando su quello che è un elemento distintivo della coreografia della canzone.

Prima di concludere l’intervista la Berti è tornata su una vicenda che l’ha colpita nel profondo in passato. Si tratta del riferimento che fece ad una sua canzone Luigi Tenco prima di morire. “Un episodio che mi ha segnato personalmente e la mia carriera” ha ricordato Orietta, che poi ha aggiunto del trattamento ricevuto dalla stampa in quel periodo. I giornalisti la ignoravano, nonostante vendesse tanti dischi e le sue canzoni erano cantate da tutti.

Nel passato di Orietta c’è anche qualcosa di clamoroso: “Playboy mi chiese di posare nuda, ma io rifiutai per mia mamma“.