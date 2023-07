Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati: "Rottura senza margine di ritorno"

Nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità sulla seconda rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, due degli ex concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. Il tutto ha sorpreso un po’ i loro fan poiché, proprio ultimamente, entrambi hanno rilasciato un’intervista al settimanale “Chi Magazine” rivelando di essere pronti a ripartire insieme nonostante la prima importante crisi in ambito sentimentale.

Il primo ad aver rilanciato la notizia è stata il giornalista Alessandro Rosica, rivelando che Daniele e Oriana si sono resi protagonisti di un nuovo importante litigio, che avrebbe dato inizio alla nuova crisi sfociata poi nella rottura: “Ennesima lite, questa volta molto forte. Dal Moro e Oriana si sono addirittura bloccati”.

Tra l’altro sui social è apparsa una clip in cui si vede l’ex tronista di “Uomini e Donne” sbottare contro la sua ormai ex fidanzata mentre si trovano a cena insieme a Micol Incorvaia e Sofia Giaele De Donà, in seguito alla quale Daniele ha deciso di smettere di seguire Micol su Instagram.

L’annuncio della rottura tra Daniele e Oriana

Il primo ad aver annunciato questa rottura è Daniele con un messaggio sui social: “Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana. Anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrò partire domani. Quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servono a nulla, per favore”.

I due tra l’altro non si seguono neanche più sui social network, ma Daniele fa intendere che è stato bloccato da Oriana su Instagram: “Unica cosa, io non blocco mai nessuno. Anche per non far sapere i c**zi miei. Alla fine anche se dite di conoscermi, non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno“. Al momento quindi Daniele pare aver chiuso definitivamente la relazione con Oriana e sembra essere molto complicato rivederli insieme nelle prossime settimane.