Oppini preoccupato per Tommaso Zorzi: "Avrebbe dovuto staccare per un mese"

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno stretto una bella amicizia durante la quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo. L’influencer addirittura, durante una chiacchierata con il paroliere Cristiano Malgioglio, ha rivelato di provare dei sentimenti molto più forti rispetto alla semplice amicizia.

Ovviamente Francesco Oppini, felicemente fidanzato con Cristina Tomasini, ha sempre dichiarato di provare un profondo rispetto nei confronti di Zorzi. E sia durante la sua breve esperienza nella casa del “Grande Fratello Vip” che nei mesi successivi dalla loro avventura nel reality show l’opinionista di “Tiki Taka – La repubblica del pallone” si è schierato sempre dalla parte dell’amico.

La recente intervista di Francesco Oppini

Negli ultimi giorni il figlio di Alba Parietti ha rilasciato una nuova intervista al settimanale “Nuovo” diretto dal giornalista Riccardo Signoretti. Qui si ritorna a parlare nuovamente di Tommaso Zorzi, ove Oppini afferma di essere molto preoccupato per i numerosi impegni televisivi di Tommaso Zorzi e per questo motivo gli dà un consiglio.

“Tommaso lo vedo provato fisicamente” afferma Oppini che poi aggiunge: “Penso che dovrebbe trovare il coraggio di provare a dire qualche no. Avrebbe fatto bene a staccare almeno un mese, ma non ci è riuscito. Ha talento e lo vedrei meglio a condurre una trasmissione tutta sua piuttosto che a essere relegato nel ruolo di opinionista”.

In realtà Tommaso Zorzi, durante la trasmissione radiofonica “Facciamo finta che” di R101 condotta insieme a Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, afferma che nell’ultimo periodo ha detto numerosi “no” per far parte di alcuni programmi televisivi. Difatti l’influencer è convinto che la ‘bulimia televisiva’ sia una cosa totalmente sbagliata e possa danneggiare la propria carriera per sempre. Al momento però l’unico rifiuto conosciuto dal pubblico è stato quello rifilato a Barbara D’Urso per far parte dei suoi programmi televisivi come ospite.