Operazione al cuore per Gabry Ponte: "Approfitterò per rimettermi in forze"

Il disc jockey Gabry Ponte è conosciuto soprattutto per aver fatto parte del gruppo degli Eiffel 65 insieme a Jeffrey Jey e Maurizio “Maury“ Lobina. Insieme a loro ha sfornato hit che si ascoltano ancora oggi, come “Blue (Da Ba Dee)”, “Figli di Pitagora” incisa successivamente con Little Tony, “Viaggia insieme a me”, “Voglia di Dance All Night” e molte altre ancora.

Successivamente, a causa di alcune divergenze interne, Gabry Ponte si separa da Maury e Jeffrey iniziando così la sua carriera da solista. Negli anni collabora con degli artisti molto conosciuti al mondo, come Pitbull e Zucchero e produce per la sua etichetta la band Tacabro, con cui riesce a ottenere il multi-platino e raggiunge i vertici delle classifiche di quasi tutti i paesi del mondo.

Essendo quindi uno degli artisti più apprezzati al mondo, l’ultimo post pubblicato sui propri profili social ha spiazzato molto i loro seguaci. Il Dj dichiara di doversi operare al cuore nella giornata del 20 gennaio, per poi seguire un periodo di riposo forzato.

“Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio cuore”. Inizia così il post di Gabry Ponte, che poi aggiunge: “Ironia della sorte, non va a tempo per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata […] Si tratta di una malattia congenita […] degenerativa”.

Oltre a provare a scherzarci su, Gabry Ponte ammette di voler approfittare dell’attuale periodo di stop forzato dai concerti per prendersi un po’ di riposo, rimettersi in forze e tornare più carico che mai. Chiede poi ai fan di fargli gli auguri e di mandare tanta energia positiva. Il post ha ottenuto, in meno di 10 ore, più di 145mila reazioni su Facebook, con 35mila commenti.