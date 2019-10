Operata Aspirina, il cane di Cecilia Rodriguez

La cagnolina di Cecilia Rodriguez, showgirl argentina di 29 anni, nei giorni scorsi è stata operata, stando a quanto dichiarato dalla ragazza nelle sue Instagram Stories. Nelle immagini pubblicate si vede Aspirina, questo è il nome della Jack Russell in questione, con il collare Elisabettiano ed una zampa alla quale è stato rasato il pelo, intenta a riposare nella sua cuccia accogliente.

Le Stories pubblicate dalla bella Chechu iniziano con lei ed il suo fidanzato, ai tempi del “Grande Fratello Vip”, che si scambiano un bacio speranzoso aspettando Aspirina, nella sala d’attesa della clinica veterinaria. Già verso la fine d’agosto, l’ex ciclista e personaggio televisivo, aveva raccontato del problema della cagnolina, la quale si era rotta il legamento crociato di una delle zampette posteriori ed era costretta all’immobilità.

Proprio per questo motivo Aspirina è stata avvistata nelle vie di Milano a bordo di un apposito passeggino per cani, anche accompagnata dal “nonno” Gustavo Rodriguez. Il solo riposo, però, evidentemente non è bastato a curare la frattura, tanto che la cagnolina è stata costretta ad andare sotto i ferri, con la naturale preoccupazione dei suoi padroni.

L’intervento, fa sapere la showgirl mentre ringrazia i suoi followers per i numerosi auguri di pronta guarigione che hanno mandato alla sua Pirulìna, come la chiama lei, è andato per il meglio ed Aspirina sta bene. Adesso la Jack Russel riposa nella sua cuccia, con il collare Elisabettiano al fine di evitare che si lecchi la ferita a causa del prurito, in quanto potrebbe riaprirsi andando incontro a possibili infezioni.

A rendere meno difficile questa lunga convalescenza, inoltre, Cecilia e Ignazio coccolano e viziano Aspirina quasi come se fosse una figlia e, dichiarano, sono felici di vederla finalmente stare meglio, anche se sono consapevoli che ci vorrà del tempo per tornare completamente.