Olivia Wilde nega di aver tradito Jason Sudeikis con Harry Styles: "Era già finita da tempo"

Olivia Wilde ha commentato le voci che sostenevano che avesse tradito l’ex fidanzato Jason Sudeikis con Harry Styles nel corso di una intervista con Vanity Fair. L’attrice e regista di “Don’t Worry Darling” ha negato di avere iniziato la relazione con Styles prima della fine del fidanzamento con Sudeikis.

La regista 38enne insiste che la relazione con la star di “Ted Lasso” “era finita molto prima” di incontrare la pop star sul set di “Don’t Worry Darling” nel 2020. “Tutta l”idea di m***a che ho lasciato Jason per Harry è completamente inesatta“, ha detto alla rivista, aggiungendo: “Come ogni relazione che finisce, non finisce dall’oggi al domani“.

Olivia ha inoltre dato una tempistica precisa in merito alla fine del fidanzamento con Sudeikis, annunciato a novembre del 2020. “Sfortunatamente, io e Jason abbiamo avuto una strada molto travagliata e abbiamo ufficialmente messo fine alla relazione verso l’inizio della pandemia“. Il racconto di Olivia pone dunque la fine della relazione con Jason ad inizio del 2020, mentre la storia con l’ex membro degli One Direction sarebbe iniziata tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 dopo l’incontro sul set della pellicola, recentemente presentata al Festival del Cinema di Venezia.

“Stavamo crescendo due bambini durante il lockdown, quindi siamo stati co-genitori in quel periodo. Una volta che è diventato chiaro che la convivenza non era più vantaggiosa per i bambini, la cosa responsabile da fare è diventata non convivere più”, ha spiegato la Wilde, dicendo che lei e Jason hanno deciso che sarebbero stati genitori migliori vivendo separatamente.

Olivia e Jason iniziarono a frequentarsi a novembre del 2011, mesi dopo il divorzio di Olivia dall’italiano Tao Ruspoli. I due si fidanzarono ufficialmente a gennaio del 2013, ma dopo sette anni di fidanzamento, la fine della loro relazione fu annunciata a novembre del 2020. La coppia ha avuto due figli, Otis e Daisy, che hanno rispettivamente otto e cinque anni.