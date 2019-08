Olivia Newton-John, le parole inaspettate sul suo tumore: "Non so quanto vivrò"

Olivia Newton John, celebre attrice americana protagonista insieme a John Travolta della pellicola cinematografica “Grease”, è tornata a far parlare di sé per alcune clamorose dichiarazioni che ha reso negli ultimi giorni, riguardanti il suo stato di salute, che sembra non aver registrato alcun miglioramento, nonostane le cure a cui l’attrice si è sottoposta in questi ultimi anni.

Nonostante la lunga carriera, la Newton-John è ricordata sempre e solo per il ruolo di Sandy Olsson nell’indimenticabile film “Grease”, che ha fatto sognare milioni di persone se non perfino generazioni intere. A distanza di anni da quel successo planetario, Olivia ha scosso tutti annunciando di avere un tumore al seno, che si è ripresentato per ben tre volte.

Le parole di Olivia Newton-John sul tumore

Nel corso di una recente intervista al programma “60 Minutes Australia” la Newton-John ha dichiarato che si è sottoposta a nuove cure e che per limitare i dolori e meglio sopportali sta utilizzando la cannabis terapeutica; ma non è tutto perchè a sconvolegere di più i telespettatori ed i fan dell’attrice è stato il fatto che la sua malattia sembra stavolta incurabile.

Già nel 1992 Olivia scopriva per la prima volta di avere un tumore, che sembrava aver sconfitto, ma nel 2013 si è ripresentato, quindi ancora una 2017. Purtroppo oggi la situazione non è migliroata, perché il tumore sembra molto esteso: “Non so quanto vivrò ancora, non ho nemmeno voluto saperlo dai dottori“.

Il racconto della Newton-John poi prosegue dicendo: “Sono grata per ogni giorno che vivo, ogni giorno è un regalo” – quindi ha aggiunto – “Se qualcuno ti dice “hai sei mesi da vivere”, è possibile che sia così, perché ci credi“. Olivia ha poi aggiunto che a livello psicologico, per lei, è preferibile non sapere cosa l’aspetti, né conoscere le esperienze di chi ha vissuto la sua stessa situazione.

L’attore australiano Hugh Jackman ha inviato all’attrice un toccante messaggio dove ha definito la Newton-John una persona fantastica, nonché madre straordinaria, quindi migliore cantante e ballerina; un endorsement inaspettato che ha fatto entusiasmare il pubblico presente, che insieme all’attore ha urlato un “Ti vogliamo bene” rivolto all’attrice.