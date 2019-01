Olivia Newton-John, dopo la notizia che la dava in fin di vita arriva la smentita dell’attrice: "Sto bene"

Olivia Newton-John, l’attrice australiana che deve tutta la sua notorietà al film cult “Grease”, è al centro del gossip internazionale in seguito ad una serie di rumors condivisi da diverse testate giornalistiche internazionali che davano per certa la notizia di un aggravamento delle condizioni di salute dell’attrice, tali da attendersi un imminente decesso.

Alcuni tabloid internazionali si sono esposti fino al punto di affermare che le funzioni corporee della celebre attrice sembrano cessare, nonostante ci sia in Olivia il rifiuto di lasciarsi andare prima del giorno del matrimonio della figlia. Parole molto forti, che hanno suscitato l’immediata reazione non solo del manager dell’attrice ma anche della diretta interessata.

Olivia Newton-John mette a tacere il gossip che la riguarda

La celebre protagonista di “Grease” – che al fianco di John Travolta ha fatto sognare generazioni intere – è scesa necessariamente in campo dopo la circolazione sempre crescente ed insistente della notizia del suo imminente decesso, insomma una notizia che stando alle dichiarazioni rese dalla stessa Olivia sarebbero priva di fondamento.

A tal proposito la Newton-John ha pubblicato sui suoi profili social un video dove la si deve in ottima forma e dove afferma: “Buon anno a tutti sono Olivia Newton-John. Le voci sulla mia imminente morte sono state molto esagerate” – quindi aggiunge – “In realtà sto bene. Vi auguro un felice 2019. Vi ringrazio tutti per il vostro amore e per il supporto“.

Nelle ultime ore anche il manager dell’attrice, Michael Caprio, ha bollato la recente notizie sull’aggravamento delle condizioni di salute di Olivia – da tempo affetta da una forma tumorale – in questo modo: “La notizia è ridicola. Dovreste consultare fonti migliori anziché leggere i tabloid“. Nonostante gli anni, la popolarità e l’affetto dei fan nei confronti della Newton-John sembrano essere immutati, tanto che oggi, dopo il video dell’attrice in tanti hanno tirato un sospiro di sollievo.