Ogni Mattina, Adriana Volpe sbotta in diretta sul flirt tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino

Dagospia ha lanciato la bomba del presunto flirt tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, un gossip che sta impazzando sulle riviste e sul web, tenendo alta l’attenzione degli amanti di cronaca rosa. Sotto l’ombrellone non si parla d’altro, e ora sembra che Adriana Volpe sia pronta per metterci lo zampino.

La Volpe sta conducendo il suo nuovo programma su TV8 “Ogni Mattina” e proprio durante una diretta, è voluta intervenire a proposito del triangolo Rodriguez – De Martino – Marcuzzi. L’ex gieffina davanti a giornalisti e opinionisti presenti nello studio della trasmissione, ha voluto precisare alcune cose in merito alla questione.

Adriana Volpe difende la Marcuzzi dal gossip di Dagospia

“Non è vero niente di quello che avete scritto“, così esordisce Adriana Volpe e aggiunge di non volere dare importanza a queste notizie che reputa essere pettegolezzi. Anche lei in passato è stata vittima di illazioni e insinuazioni che avrebbero potuto mettere in difficoltà il suo matrimonio e creare attrito con il marito.

La Volpe difende a spada tratta la Marcuzzi, precisando che la sua collega non ha mi perso la serenità con suo marito Paolo Calabresi Marconi e con i figli. Non tutti i presenti in studio , però, si trovano d’accordo con le sue affermazioni e così la giornalista Silvana Giacobini, Giovanni Ciacci e Justine Matera esternano i loro dubbi sulla faccenda.

La conduttrice, visibilmente infastidita, si domanda il perché si deve sempre pensare male delle varie situazioni: “Ma perché devo sempre combattere? Anche nella Casa del Grande Fratello c’era sempre qualcuno che diceva non ci vedo chiaro. Ma questa situazione è così limpida, di nebuloso non c’è niente”.

Ricordiamo che la Marcuzzi si è fatta fotografare in compagnia del marito serena e felice, in barca, fugando così ogni possibile dubbio. Sembra proprio che il pettegolezzo di Dagospia sia destinato a scomparire per sempre dalle pagine del gossip.