Nuovo scontro a distanza tra Alex Belli e Aldo Montano

Circa due giorni fa Alex Belli, intervistato da Ignazio Moser e Valentina Barbieri a “Isola Party” in onda su Mediaset Infinity, ha rivelato che andrebbe immediatamente in Honduras per prendere parte a “L’isola dei famosi“. L’ex protagonista di “CentoVetrine” ammette il suo desiderio d’interpretare il ruolo del capitano Morgan, presente al momento soltanto a “Supervivientes”, edizione spagnola de l’isola.

Tra gli ospiti di “Isola Party” troviamo anche Aldo Montano che almeno inizialmente ha stretto una bella amicizia con Alex Belli, per poi allontanarsi da lui dopo la nascita del famoso triangolo amoroso con protagonista il parmigiano insieme alla sua fidanzata Delia Duran e Soleil Sorgè.

L’attacco di Aldo Montano ad Alex Belli

“Stavo guardando Alex… Non sto capendo, ma entra a L’Isola dei Famosi? Non si fa una settimana in più pure lì? A lui piace fare i giri un po’ da tutte le parti“ afferma con una certa provocazione Aldo come riportato testualmente dal sito “Biccy” per poi aggiungere: “A pagamento ci va, pure a nuoto. Lui con me non è stato sportivo. Parlo sia di quello che è successo nella casa, che in studio. La sua era una recita, io l’ho presa da persona leale e non da recitante“.

Parlando proprio della presunta recita vissuta nella casa, Aldo mette al primo posto proprio Alex Belli, dal momento che è riuscito a mantenere questa “superca**ola” per circa sei mesi senza farsi sgamare. A seguire mette in seconda posizione Delia e infine Soleil.

Alex Belli ha attaccato Montano sul suo profilo Twitter, facendo capire allo sportivo che senza le sue dinamiche in questa edizione del “GF Vip” non si sarebbe parlato di quasi nulla: “Caro il mio Aldo Montano. Percepisco ancora un po’ di bruciore… ma ti ricordo che senza il mio intrattenimento e la “superca***la” (cit. Tognazzi) di cosa avremmo parlato delle partite a scopa/bigliardo”.

Tra l’altro il tweet pubblicato da Alex Belli viene cancellato nel giro di poche ore a causa dell’errore grammaticale “bigliardo”, fatto notare da più di un utente sotto ai commenti. Successivamente prova a pubblicare uno screen del sito della Treccani in cui prova a sottolineare di non aver sbagliato, ma molti non perdonano comunque.