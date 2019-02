Nuovo scandalo alla corte reale inglese: Carlo e Camilla avrebbero avuto un figlio illegittimo

Un’ennesima tegola cade sulla testa della famiglia reale inglese. Questa volta lo scandalo che si vuole celare, è legato alla presenza di un figlio illegittimo nato durante la relazione giovanile tra il principe Carlo e Camilla. Sulla base di quanto riportato dal magazine australiano New Idea, Simon Charles Dorante-Day sarebbe il frutto della loro unione clandestina.

Egli stesso ha aperto una pagina Facebook con cui esternare al mondo la sua vera identità. E per l’occasione ha deciso di farsi chiamare “Prince Simon”, sottolineando ripetutamente la sua somiglianza con i tratti somatici di alcuni membri della casa regnante inglese.

Stando alla testimonianza di questo uomo che vive in Australia e che dice di essere nato il 5 aprile 1966, l’amore tra il principe Carlo e Camilla non è affatto una cosa recente, ma un sentimento che risale alla loro giovane età. E fu proprio allora che i due diedero alla luce un figlio, che secondo il protocollo non doveva nascere.

Sempre secondo alla versione dei fatti fornita dal 52enne Simon Charles, dopo essere nato a Gosport, nell’Hampshire, sarebbe stato dato in adozione a Karen e David Day all’età di 18 mesi. A rivelargli la sua vera identità sarebbe stata però la nonna adottiva, che tra le altre cose aveva prestato servizio per la regina Elisabetta II e il marito, il principe Filippo.

Ma non c’è solo questo. Colui che afferma di essere il figlio illegittimo di Carlo e Camilla, aggiunge di credere che Lady D fosse venuta a conoscenza della sua nascita, e fu proprio la notizia della sua esistenza ad acuire le frizioni tra il figlio della regina e la Principessa Triste. A conferma della sua versione, ha raccontato di aver più volte chiesto di sottoporsi al test del Dna, ma di non aver mai ricevuto risposta da Buckingham Palace. Ed è proprio per questa motivazione che ha voluto raccontare la propria storia ai giornali.