Nuovo look per Stefano De Martino: baffi e capelli corti

Si dice che quando una donna cambia il proprio look intende cambiare anche qualche altro aspetto della propria vita e forse il medesimo discorso vale anche per gli uomini. Stefano De Martino, dopo l’addio all’ex moglie Belen Rodriguez, con la quale ha cercato di ricucire il rapporto più volte, si è mostrato ai suoi fan in modo del tutto nuovo: i capelli sono più corti e la barba è stata eliminata, lasciando spazio solo ai baffi.

Il bel ballerino di origini campane mostra ai suoi followers, tramite una Instagram stories, il suo nuovo look; non si definisce ancora del tutto convinto, ma ammette il piacere di osservarsi in questa veste del tutto nuova per lui. Quel che è certo è che i baffi lo rendono diverso: qualcuno lo definisce una via di mezzo tra Freddy Mercury e Diego De La Vega.

Il risultato di questo cambio look, comunque, sembra essere apprezzato dalle follower del ballerino che, in poco tempo, riceve migliaia di complimenti. L’aria da attore di altri tempi, quindi, vince ancora: esso, infatti, sembra convincere l’elevato numero di fan di Stefano De Martino, che si mostra anche in versione basco e occhiali da sole.

L’ ex moglie Belen parte per un viaggio on the road con il figlio Santiago ed il nuovo compagno Antonino Spinalbese, noleggiando un camper, come documentato dal suo profilo Instagram e coronando uno dei sogni della sua vita. Stefano, invece, decide di ricominciare da se stesso, aprendo un nuovo capitolo della sua vita con una casa nuova, oltre al look.

Dopo il cambio di vita per il ballerino, che ha cambiato casa restando comunque sempre nella città meneghina ed ha adottato un cane di nome Choco, non resta che sperare nell’arrivo del grande amore. Chissà che i capelli corti ed i baffi non attirino anche quella donna che De Martino aspetta da sempre.