Nuovo flirt per Drusilla Gucci con un personaggio noto che non ci si aspetta: lui conferma

Abbiamo avuto modo di conoscerla e apprezzarla durante l’ultima edizione de “L’isola dei famosi”. Ha colpito soprattutto per la sua passione manifesta e mai nascosta, per le ossa. Una collezione macabra quanto singolare. Lei è Drusilla Gucci, che porta con sé un cognome importante e un’apatia che di certo all’isola non è passata inosservata.

Adesso, suo malgrado (o forse no), si è ritrovata al centro del gossip. Il suo nome è sbucato non per sua volontà (o forse si) e soprattutto è stato affiancato ad un altro che di certo ha fatto rumore: Francesco Chiofalo. L’ex ‘lenticchio’ di “Temptation Island”, archiviata la storia con Antonella Fiordelesi pare si sia lanciato nella conoscenza con la Gucci.

A destare sospetto è stata l’influencer Deianira Marzano e subito la notizia ha fatto il giro del web. La Marzano ha notato una storia Instagram di Chiofalo nella quale si vedeva lui a petto nudo nel bagno, mentre si faceva un selfie. Fin qui nulla di strano, se non fosse che è apparso nello stesso scatto un beauty case sospetto. Dopo alcune ricerche da parte dell’influencer, è uscito fuori il nome della proprietaria: Drusilla Gucci.

A seguito della segnalazione di Deianira, la coppia è uscita allo scoperto confermando la frequentazione e pubblicando alcune storie Instagram nelle quali si mostravano insieme. Lo stesso Chiofalo è intervenuto parlando addirittura di conoscenze ufficiali in famiglia, difatti avrebbe conosciuto la mamma di Drusilla. L’ex fidanzato di Temptation ha parlato a “Insta News”.

“Confermo, ci stiamo conoscendo! Confermo il mio interesse per Drusilla. Ho anche conosciuto sua madre ma preferisco andare con i piedi di piombo perché mi sono da poco lasciato con Antonella (Fiordelisi ndr). Francesco Chiofalo con queste parole conferma alla nostra pagina la frequentazione con Drusilla Gucci ex concorrente dell’Isola dei Famosi dal cognome altisonante. Quindi sarà vero amore tra i due ragazzi?“, questo quanto si apprende dalla pagina di “Insta News”. Una coppia sicuramente singolare che sembra non avere proprio nulla in comune.