Nuovo flirt per Andrea Iannone: c’entrano ancora i fratelli Rodriguez

Questa calda e rovente estate 2020 volge ormai al termine e anche il gossip sotto l’ombrellone è ai titoli di coda. Nonostante tutto però, gli ultimi colpi di scena della bella stagione non mancano. Le danze sono state aperte da Belen Rodriguez e la rottura con Stefano De Martino, il presunto flirt con la Marcuzzi e tutto quello che ne è conseguito.

Adesso, a calare il sipario estivo del gossip, pare che ci sia il motociclista Andrea Iannone, l’ex corteggiatrice Soleil Sorge e indirettamente i fratelli Rodriguez, Belen e Jermias. Andando con ordine, sembrerebbe che una nuova coppia si sia formata nel mondo dello showbiz, ed è proprio quella composta da Iannone e Soleil che rispettivamente sono l’ex di Belen e Jeremias.

A lanciare lo scoop è il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini. Nel prossimo numero della rivista, che sarà in edicola mercoledì 26 agosto, vedremo delle foto esclusive che ritraggono la nuova coppia in atteggiamenti complici. La Sorge e Andrea si conoscono dai tempi in cui entrambi erano fidanzati con i fratelli Rodriguez, ma pare che solo adesso sia scattata la scintilla.

Galeotta è stata la Sardegna, l’isola che quest’anno è stata presa d’assalto dai vip e che per tale ragione è stata definita “maledetta”, in quanto sono emersi numeri ingenti di contagiati da Coronavirus. La coppia, ha trascorso due giorni insieme e la complicità emersa è palese. Gli scatti del magazine diretto da Signorini, non lasciano spazio a dubbi.

Si vedono i due insieme, a tavola e soprattutto a loro agio mentre ridono e scherzano, con un’intesa palpabile. Sguardo da bello e tenebroso lui, cappello di paglia e sorriso smagliante lei, Andrea e Soleil sono apparsi affiatati. Al termine del soggiorno sono ripartiti con lo stesso volo, e dopo essere atterrati a Malpensa lui l’ha riaccompagnata a casa con un autista.