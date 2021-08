Nuovo bambino in arrivo per la dinastia Kardashian-Jenner?

Famosi sui social grazie ad account con milioni di follower ciascuno, la famiglia Kardashian-Jenner è famosa anche per essere molto numerosa e l’unica a non avere figli per il momento, Kendall Jenner, ha all’attivo ben 18 nipoti contando i figli di tutti i suoi fratelli e sorelle.

Eppure, ben presto la famiglia potrebbe allargarsi ancora e sarebbe proprio Kylie ad essere incinta del secondogenito. Nonostante nell’ultimo periodo fossero circolate parecchie bad news a proposito del rapporto tra la reginetta di Instagram e il rapper Travis Scott, fonti vicine alla coppia dicono che i due si siano ormai da tempo riconciliati e che stiano addirittura aspettando il loro secondo figlio, ora che Stormi ha quasi quattro anni.

Ecco allora che il mondo dei social media si scatena a suon di supposizioni e teorie, ma la verità è che al momento la coppia non è ancora intervenuta sull’argomento e se deciderà di comportarsi come successe per la prima gravidanza, bisognerà attendere almeno fino al momento del parto!

Per chi non lo ricordasse infatti, la gravidanza di Stormi era stata mantenuta segreta fino all’ultimo momento: “Non sapevo come reagire all’opinione pubblica, ero molto giovane e ho semplicemente deciso di tenerlo per me fino alla fine nascondendomi in casa, soprattutto verso il termine…“, rivela Kylie a proposito del periodo in cui aspettava la piccola.

Tuttavia, potrebbe esserci un avvenimento molto importante nel mondo della moda, a cui Kylie non ha mai rinunciata fin dalla sua apparizione nel 2016: il MET Gala, che quest’anno si celebra il 13 settembre 2021 a New York. I look della Jenner sono sempre molto attesi e chiacchierati perché originali e alla moda, ma secondo i ben informati quest’anno la presenza della coppia potrebbe riservare anche una sorpresa dolcissima.

Sarà davvero così? Noi non lo sappiamo ancora, ma il 13 settembre 2021 si avvicina e se ancora non siamo certi del fatto che Kylie sfoggerà un meraviglioso pancino, siamo assolutamente sicuri che vestirà un outfit pazzesco.