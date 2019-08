Nuovo amore per Giorgio Panariello: la fidanzata è identica a Belen Rodriguez

Professione modella, segni particolari: sosia di Belen Rodriguez. Si chiama Claudia Capellini ed è la nuova partner dello showman toscano Giorgio Panariello. La 34enne cremonese somiglia in modo pazzesco a Belen Rodriguez e, in effetti, l’affinità con la celebre showgirl è innegabile.

Il misterioso clone di Belen è più giovane di Giorgio Panariello e la differenza d'età ammonta nientepopodimeno che a 26 anni.

Il profilo social ufficiale del comico fiorentino, infatti, è stato sommerso da centinaia di like e una marea di commenti da parte dei fan. Messaggi tutti incentrati sulla plateale similitudine tra Miss Capellini e Miss Rodriguez.

