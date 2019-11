Nuovi insulti e mortificazioni per Barbara D’Urso

L’ultimo look scelto ed esibito della conduttrice di Canale Cinque Barbara D’Urso, non è piaciuto a tutti. Tra polemiche e cattiverie, la sua mise è stata ferocemente criticata tanto dai suoi followers quanto dagli appassionati di moda. Stando ai giudizi del popolo della rete, nell’ultima foto postata sul suo profilo ufficiale di Instagram, Barbara D’Urso avrebbe sfoderato un look fin troppo audace e poco consono alla sua età, tanto da renderlo oggetto di critica e indignazione.

Nell’ultimo scatto fotografico scattato della 62enne napoletana, infatti, salta all’occhio una gonna scampanata e succinta, che le scopre le gambe e non lascia spazio all’immaginazione. Domenica scorsa la regina di Pomeriggio Cinque, in procinto di uscire da casa per una serata con amici, si è concessa un selfie davanti lo specchio e si è rivolta così ai suoi 2,3 milioni di followers: “Stasera si esce così: Rose e Piume!”. Allegando gli hashtag #siesce #maifermarsi e numerose emoji a forma di cuoricini e rose.

I suoi fan più affezionati l’hanno riempita di complimenti e hanno elogiato il suo stile trendy. Molti altri utenti, invece, non hanno gradito il suo sexy look e si sono pronunciati attraverso commenti pregni di disapprovazione: “Vergogna, non voglio essere nei panni dei tuoi figli, mi vergognerei ad avere una madre conciata in quel modo!”.

Gli haters di Barbara D’Urso non hanno apprezzato il look che la conduttrice ha esibito nel suo tempo libero e lontana dai riflettori degli studi televisivi. Stando ai loro commenti negativi, la scelta della 62enne sarebbe stata inappropriata per la sua età.

Tante mamme si sono schierate contro il suo stile disinibito e il suo fare spregiudicato davanti le telecamere. Opinioni pubbliche che tuttavia non possono in alcun modo negare l’oggettiva avvenenza della presentatrice e la sua invidiabile disinvoltura, che la rende la brillante donna di spettacolo che è oggi.