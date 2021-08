Nuovi guai giudiziari per Fabrizio Corona: il suo legale chiarisce

I guai per Fabrizio Corona non finiscono mai, e anche nella giornata di Ferragosto accade qualcosa che lo manda in bestia. All’ex re dei paparazzi è stata inviata una notifica di conclusione indagini per un episodio accaduto qualche mese fa, quando era ricoverato all’ospedale di Niguarda. Fabrizio si trovava in degenza presso la struttura ospedaliera dopo essere stato protagonista di un episodio autolesionistico.

Mentre si trovava in ospedale circa 6 o 7 agenti lo hanno trasportato in piena notte al carcere di Monza. Corona ha reagito ed è stato condannato per tentata evasione e aggressione a pubblico ufficiale. Come risposta alla notifica ricevuta Fabrizio ha commentato la vicenda su Instagram stories, scrivendo che gli è stato inviato l’ennesimo regalo di Ferragosto.

Fabrizio ha anche pubblicato la foto del documento ufficiale notificato la mattina di Ferragosto dalla Procura di Milano, ma ha anche aggiunto che comunque al processo ne vedranno delle belle. Anche il legale di Fabrizio Corona, l’avv. Ivano Chiesa, è rimasto esterrefatto e non ha trattenuto la sua indignazione per la notifica inviata al suo cliente.

Il legale ha rammentato con disappunto che il provvedimento è stato ingiusto e che Corona non doveva essere indagato. Chiesa è ben deciso ad andare avanti e a dare battaglia al processo, dove ha intenzione di parlare con fermezza e dire tutte le anomalie che sono state fatte nei confronti del suo assistito. Il legale ha anche lanciato un messaggio al pubblico ministero che sta svolgendo le indagini e gli ha detto che si vedranno in udienza.

Al processo Chiesa farà vedere a tutti come si comporta lo Stato quando fa vedere la sua potenza e poiché non ha alcuna paura perché è nel giusto, stavolta le cose prenderanno un’altra piega. A confronto di tutte le battaglie che lui e Corona hanno affrontato, questa sembra davvero il male minore!