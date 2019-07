Nuovi dettagli sulla separazione tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge: "C’entra una terza persona"

L’indiscrezione di una possibile separazione tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge è stata rilasciata dalla pagina Instagram di “Chi Magazine“, in cui si poteva leggere che i due non si seguivano neanche più sui loro rispettivi social, anche se in uno sfogo Soleil sembra aver smentito questa crisi.

Alfonso Signorini comunque continua per la sua strada, e nell’ultimo numero del settimanale “Chi”, conferma la separazione tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Il direttore svela anche il motivo di questa forte crisi, che sarebbe dipeso da una terza persona conosciuta dai fan di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

Le parole di Alfonso Signorini

Inizialmente il direttore ha voluto spiegare da dove nasce il litigio tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez: “Come annunciato sul profilo Instagram di Chi, è finita la storia tra Jeremias Rodriguez e l’ex naufraga Soleil Stasi. I due hanno avuto un forte litigio durante la loro trasferta in Sicilia”. Successivamente svela da chi sarebbe stato causato questo litigio: “Motivo della separazione, una terza persona, ovvero una ragazza che ha partecipato a Uomini e Donne, conoscenza del fratello di Belen”.

Per il momento però il nome di questa terza ragazza non viene fatto. Potrebbe quindi trattarsi sia di un’ex tronista o corteggiatrice di Uomini e Donne, ma al momento i nomi sono talmente tanti che è difficile ipotizzare chi possa essere. Il dettaglio sicuramente più interessante, svelato sempre da Alfonso Signorini, è che la loro conoscenza va avanti da molto tempo.

Negli ultimi giorni poi Jeremias Rodriguez sembra aver trascurato un po’ il suo profilo Instagram, pubblicando solamente una breve storia: “Loco por volverla a ver”, che tradotto in italiano significa: “Impazzisco per poterla vedere”. Ma non si sa a chi si riferisca, aumentando quindi la curiosità tra i fan della coppia.