Nuovi attendibili indizi sulla gravidanza di Belen

Belen Rodriguez, ex modella e conduttrice televisiva ha già fatto molto parlare di sè in merito ad una presunta gravidanza. In ogni caso (è stato confermato) la fiamma tra lei e Stefano de Martino, anche lui conduttore televisivo, si è riaccesa e chiunque sta tentando di capire se mai arriverà una sorellina o un fratellino per Santiago.

Secondo il settimanale Oggi, più precisamente nel numero di giovedì 25 luglio, esistono però nuovi indizi e più attendibili: “A suggerire che la bella argentina possa essere nuovamente in dolce attesa è il recente malore che dicono l’abbia costretta a saltare la registrazione della prima puntata della nuova edizione di Tú sí que vales”.

Sul numero di oggi viene riportato infatti un episodio che ha avuto luogo durante una delle registrazioni del programma televisivo di Tú sí que vales, che Belen conduce, in cui la donna sarebbe stata colta da un malore proprio mentre venivano effettuate le riprese. Nonostante l’insistenza delle voci rispetto alla questione, la notizia della seconda gravidanza per la famossisima conduttrice del programma non è ancora stata confermata.

In ogni caso è attestata da entrambi, in particolare da Stefano, una grande dedizione alla famiglia. Infatti, recentemente, la coppia ha deciso di concedersi una tranquilla e spettacolare vacanza sullo yacht che prende il nome del loro primo figlio di sei anni, Santiago. Il gesto di Stefano è così tenero ed esprime un amore incondizionato nei confronti del piccolo della casa.

Per quanto riguarda il loro seguito, tutti accoglierebbero la notizia di un nuovo arrivato in famiglia con tanto piacere, così come era stato non appena fu confermata la decisione di Belen e Stefano di tornare insieme. I fan infatti sono molto affezionati alla coppia e non vedevano l’ora di vederli tornare insieme.