Nuove umiliazioni e cattiverie gratuite travolgono Barbara D’Urso

Continuano le provocazioni sui social a suon di selfie e insulti. Dopo l’ultimo scatto fotografico postato dalla celebre conduttrice Barbara D’Urso, i feroci leoni da tastiera hanno puntato il dito contro la regina di Canale 5, sommergendola con insulti e irripetibili improperi. L’ultimo post della 62enne napoletana, infatti, non è piaciuto all’intransigente popolo della rete.

In un suo recente autoscatto Maria Carmela D’Urso, in arte Barbara, si è mostrata ai fan con una sfavillante giacca rossa che ha messo in risalto il suo strabordante décolleté. Labbra ben definite da un rossetto rosso intenso e sguardo cogitabondo. “A cosa sto pensando?!? Ma a voi naturalmente!!!”, scrive nella didascalia sottostante la regina di “Live Non è la D’Urso”.

Il suo affezionato pubblico l’ha tempestivamente riempita di complimenti e lusinghe, elogiando il suo look natalizio. Altrettanti followers, tuttavia, hanno dispprezzato il suo look scollacciato della presentratrice e si sono pronunciati in termini piuttosto negativi. I cosiddetti “anti-Barbara D’Urso” hanno bocciato senza sé e senza ma il look spudorato dell’esuberante conduttrice.

La foto incriminata ha ottenuto oltre 26 mila like, una ventina di commenti positivi e oltre 1000 commenti irrispettosi. Tra quelle più severe: “Guarda che le tette le abbiamo tutte, ma non le mettiamo fuori a prendere aria” ha sentenziato una instagramer. “Vergognati a posare così a 63 anni” incalza un altro utente dei social. Non sono mancate, neanche questa volta, le allusioni ad eventuali ritocchi estetici: “Complimenti al chirurgo, rifatta benissimo. Co sto canotto ti sei completata”.

Barbara D’Urso reagirà con il suo caratteristico self control all’ennesima condanna dei suoi agguerriti haters? La conduttrice Mediaset non riesce a rinunciare ai suoi consueti selfie e sembra proprio che cerchi online lo sguardo dei suoi seguaci. Ma, sebbene non ci sia nulla di male nell’utilizzo dei social network, Barbarella è costantemente oggetto di implacabili giudizi e umiliazioni pubbliche.