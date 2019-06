Nuove offese e cyberbullismo nei confronti di Alessia Marcuzzi

Non c’è pace per Alessia Marcuzzi. Gli attacchi degli haters e dei leoni da tastiera nei suoi confronti non accennano a diminuire. Insulti gratuiti, offese di ogni tipo e commenti denigratori. Questa volta, dopo le ultime critiche per i suoi look vedo-non-vedo e i capezzoli in bella vista, è stata una foto postata su Instagram a scatenare le polemiche degli internauti, con annessa caterva di insulti.

Per la precisione Alessia Marcuzzi ha postato una sensuale foto in bianco e nero, in cui posa con una benda di pizzo sull’occhio sinistro. Lo scatto fotografico in questione ha suscitato ancora una volta l’invidia dei suoi seguaci, che le hanno scritto circa 700 commenti, la stragrande maggioranza dei quali mortificanti e di cattivo gusto: “Ma non ti senti ridicola?? Ma chi stai a provocare? Ma calmati… Che sei sugli ‘anta’ ormai anche te! Che tocca fa’ pe’ campà!”.

Il peggio è stato raggiunto da un internauta che ha esclamato, senza tanti peli sulla lingua: “Ad una certa uno dovrebbe arrendersi ad un concetto inesorabile: si invecchia. Un concetto che non guarda in faccia nessuno. Le bellezze che sono rimaste tali in eterno è perché sono morte! (…) alla fine sempre quasi 50 anni c’hai! Ben portati certo ma quello è… fai foto da bella quasi cinquantina non da puttan*** (…)”.

Ciononostante, la 46enne romana continua ad ignorare l’opinione collettiva, senza fare pressoché nulla. Se i primi tempi rispondeva a tono ai suoi insolenti e sfacciati followers, adesso ha scelto un approccio più maturo, lasciando gli insulti sterili fini a sé stessi e lontani da lei.

Infatti, la solare conduttrice de “L’isola dei famosi” prosegue a postare scatti glamour, talvolta bollenti, al fine di stuzzicare i suoi aggressivi haters. Chissà se la Marcuzzi deciderà mai di replicare agli ultimi mortificanti commenti ricevuti o se li lascerà cadere nell’oblio del web.