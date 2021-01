Nuova fiamma tra Giacomo Urtis e Mario Ermito? Deianira commenta: "Me l’ha detto Giacomo"

Appena conosciuti si era già stabilito un certo feeling tra i due, quella sottile linea di empatia che in pochi riescono ad instaurare con una persona, quelle piccole attenzioni che lasciano ben sperare. Si parla dei due ex concorrenti del “Grande Fratello Vip“, Mario Ermito ed il medico Giacomo Urtis.

I due infatti, sin dal primo momento nella casa, hanno sempre generato una serie di segnali molti particolari, che andavano ben oltre al semplice rapporto di amicizia. Gli indizi sono tanti, da quel messaggio di Urtis su Instagram con scritto “Manchi“, una volta uscito dalla casa, fino ad oggi, dove lo stesso medico ha affermato, durante la puntata di “Pomeriggio 5” di Barbara D’Urso, di aver sentito Mario poco dopo essere uscito dalla casa.

La probabile fiamma tra Ermito e Urtis: parla la Marzano

Non solo nel salotto di Barbara, ma anche a “Mattino 5” non si è fatto altro che parlare di questa nuova scintilla amorosa tra Urtis ed Ermito. Nonostante il medico continui a più riprese a negare tutte le affermazioni fatte sulla questione, sono in molti a non credere alle negazioni di Urtis, affermando persino che i due, dopo l’ultima puntata del GF Vip, hanno dormito insieme.

Ad amplificare la questione ci pensa anche un’intima amica di Giacomo, Deianira Marzano, che in un recente post ha dichiarato: “Sì ragazzi, avete indovinato. La coppia è Ermito-Urtis. Io lo sapevo già da giorni fa, me l’ha detto Giacomo. Nella Casa c’è stato un certo feeling, un certo ‘affetto’. Quindi inutile che Ermito poi in TV faceva il timido“.

Come se non bastasse, ad alimentare la questione è stato anche lo stesso Mario, che in una recente dichiarazione ha detto timidamente che le sue intenzioni sono quelle di andare a vivere a casa di Urtis. Per adesso ovviamente solo sono ipotesi, per sapere come si evolverà questo gossip, bisognerà attendere ancora un po’.