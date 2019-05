Nuova fiamma per Claudia Gerini

Nuova fiamma per l’attrice Claudia Gerini. È stata infatti da poco immortalata per le strade di Roma nelle fotografie pubblicate sul magazine “Diva e Donna“. L’attrice era intenta a scambiarsi effusioni e baci con il misterioso uomo. Ma esattamente di chi si tratta? Chi è l’uomo che sta frequentando da un pò di tempo la Gerini?

Ci pensa il sito Tabloit a rivelarne alcuni dettagli interessanti; di fatto l’uomo pare si chiami Simon, un ricco imprenditore della capitale titotare di diverse attività. Sempre stando alle notizie riportate da Tabloit, sembra che l’imprenditore sia già padre di una figlia e con un divorzio alle spalle. Claudia Gerini fino ad oggi non ha ancora ufficializzato la veridicità della love story.

Dalle ultime interviste fatte, l’attrice infatti si dichiara ancora orgliosamente single, dopo la fine della storia, durata circa un anno, con Andrea Preti, di professione modello ed attore, di ben 17 anni più giovane dell’attrice, che di candeline invece ne ha spente 47 lo scorso 18 dicembre.

In una passata intervista l’attrice si è dimostrata aperta nel commentare la storia con Preti, dichiarando “Per proseguire un rapporto bisogna essere in due e io non me la sono sentita. Ma sono stata onesta con Andrea, gliel’ho detto in faccia“. L’attrice ha inoltre aggiunto che lasciare una persona è sempre triste, ma che nella vita succede e non è la fine del mondo.

In passato la Gerini è stata sposata con un altro imprenditore, dalla cui unione è nata la figlia Rosa, ad oggi quattordicenne. Inoltre, ha avuto una lunga storia, di ben 11 anni, con Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, e da lui ha avuto Linda. Insomma, pare che l’attrice sia abituata a fare strage di cuori. Solo con il tempo si scoprirà qualche dettaglio in più sul nuovo partner e si avrà modo di capire se Simon è l’uomo giusto per l’attrice.