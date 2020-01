Nuova crisi tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

Tra i cantanti Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sembrerebbe che una nuova crisi sia in atto, dopo quella vissuta qualche anno fa che per un po’ di tempo li portò alla separazione. La coppia che ha un figlio, Andrea, sta insieme da più di dieci anni. Questa per Gigi non è la sua prima famiglia, difatti il cantante ha alle spalle un matrimonio e altri tre figli: Claudio, Ilaria e Luca.

La coppia ha da sempre vissuto sotto l’occhio del ciclone, difatti fin dagli esordi della loro relazione è sempre stata al centro del gossip. Tra Anna e Gigi ci sono venti anni di differenza e in molti insinuarono che all’epoca il matrimonio del cantante terminò proprio a causa della Tatangelo. I due, che oltre alla vita condividono anche la stessa professione, sono apparsi più volte insieme sul palco, fino alla crisi che li ha colpiti qualche anno fa.

La distanza li portò pian piano a riavvicinarsi e i due decisero di ricominciare soprattutto per il bene di Andrea. Stando a quanto dichiarato dal settimanale “Chi“, sembrerebbe però che una nuova nube aleggi sulla coppia. Di foto insieme sui social ne mancano da un po’ e l’ultima apparizione in pubblico risale all’ospitata della Tatangelo a “20 anni che siamo italiani“, show che D’Alessio ha condotto in coppia con Vanessa Incontrada, lo scorso novembre.

Quanto si legge sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, è abbastanza chiaro: “Pare che i fulmini siano caduti nuovamente sulla coppia formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Da tempo la coppia non appare insieme unita come avvenne dopo la riconciliazione”. I due non hanno rilasciato dichiarazioni in merito e hanno preferito, almeno fino a questo momento, intraprendere la via del silenzio.

In passato sono più volte apparsi insieme sul palco, hanno dato vita a numerosi duetti e hanno rilasciato diverse interviste ai settimanali. L’armonia, il feeling e la spensieratezza che hanno sempre mostrato, sembrerebbe però essere nuovamente naufragata e il cantante partenopeo e la sua compagna avrebbero intrapreso strade differenti. Che sia un semplice litigio o un vero e proprio allontanamento? Non resta che attendere eventuali interventi da parte dei diretti interessati.