Nuova calciatrice russa fa impazzire i tifosi italiani: "È meglio di Diletta Leotta"

Lei è Kseniya Kovalenko, ha appena 24 anni ed è la giocatrice di calcio di origini russe che sta mandando in delirio tutti gli appassionati di calcio. Kseniya non ha impiegato molto tempo per farsi notare: la sua folgorante avvenenza non è passata inosservata e ha attenzionato la stragrande maggioranza dei tifosi.

La sensuale 24enne sovietica ha fatto il suo glorioso debutto nel mondo del calcio nel lontano 2010 e attualmente gioca per la nazionale russa nel ruolo di difensore. Galeotto fu il 2017, anno in cui partecipò alla fase finale del Campionato Europeo di Calcio Femminile in Olanda e che le regalò grande popolarità tra gli appassionati di calcio.

Grazie alla sua folgorante bellezza e somiglianza con Diletta Leotta, celebre conduttrice italiana di trasmissioni calcistiche, per Kseniya Kovalenko sono arrivati i primi complimenti del popolo della rete e tutta l’attenzione dei siti di gossip, internazionali e non. I suoi occhioni da cerbiatta hanno stregato i tifosi italiani, i quali – senza indugio – hanno provveduto a paragonarla alla Leotta.

La 24enne russa non è solo una stimata professionista. Quando non si allena, Kseniya Kovalenko adora condividere selfie e video sui social network ed è molto attiva su Instagram. Oltre 81 mila followers seguono con estremo interesse e curiosità tutti gli aggiornamenti e gli scatti fotografici dell’esordiente calciatrice.

Con i suoi sensuali selfie, Kseniya Kovalenko sa bene come tenere incollati allo smartphone i suoi numerosi seguaci. Le ultime foto postate sulla sua gallery di Instagram non stanno certo facendo eccezione, mandando letteralmente in delirio il target maschile. Riuscirà Miss Kovalenko a diventare una vera e propria celebrità e spodestare Diletta Leotta dal cuore dei tifosi italiani? Oltre alle sue encomiabili attitudini sportive, sembra che la 24enne russa abbia tutte le carte in regola per divenire una vera e propria star della rete.