Nozze segrete per Carolina Crescentini e Motta

Carolina Crescentini è un’attrice italiana di 39 anni, mentre Francesco Motta è un cantautore italiano di 32, sette anni quindi più giovane di lei. E sono proprio loro due, in una cerimonia super segreta, che sabato 7 settembre 2019 sono convolati felici a nozze. A fare da sfondo alle celebrazioni la magnifica regione della Toscana, più precisamente la festa si è tenuta in un Resort nella località Bozzone, a Braccagni, in provincia di Grosseto.

Il cantautore nato nel pisano, ma vissuto a livorno e l’attrice romana hanno voluto un rito civile e che la cerimonia fosse strettamente a porte chiuse, tanto che nessuno (eccezion fatta per gli invitati) ne era a conoscenza. I due si sono incontrati per la primissima volta grazie ad alcuni amici in comune, poco meno di due anni fa ma tra loro è scattata subito la cosiddetta “scintilla” che li ha portati a non separarsi più, tanto è vero che le voci su un possibile matrimonio si erano accese da tempo.

Gli sposi novelli hanno fatto una scelta a dir poco particolare e anticonformista per quanto riguarda l’abito: entrambi infatti hanno preso la decisione di vestire di bianco e ad ognuno dei due è spettata una creazione Gucci. In particolare l’abito della donna è risultato molto adatto alla location campestre, dato il tanto ammirato taglio “provenzale“.

Anche gli ospiti sono stati molto bravi a mantere il segreto e solamente oggi siamo venuti a conoscenza dei numerosi “volti noti” che hanno preso parte alla cerimonia. Tra gli invitati infatti figurava anche la cantante e scrittice italiana Nada Malanima, mentre il testimone di nozze infatti altri non era che il frontman del gruppo musicale The Zen Circus (che tra le altre cose, ha pertecipato all’ultima edizione di Sanremo) Andrea Appino.

La notizia è stata divulgata grazie ad un post su Instagram di Carolina, la quale ha usato le seguenti parole per svelare le nozze top secret: “Svegliarsi con un hangover micidiale e scoprire che…Abbiamo fatto una cosa“.