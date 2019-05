Nozze Prati-Caltagirone, Manuela Villa preoccupata per la Prati: il chiarimento a "Live- Non è la D’Urso"

La nota cantante Manuela Villa è stata tra gli ospiti dell’ultimo appuntamento del talk show televisivo “Live – Non è la D’Urso”, dove ha partecipato al fianco di Milena Miconi, Georgette Polizzi e della manager dell’agenzia di spettacolo Aicos, Eliana Michelazzo, per sostenere l’amica Pamela Prati, nelle ultime settimane al centro di un fastidioso quanto inquietante gossip circa la veridicità delle sue nozze con l’imprenditore Marco – Mark – Caltagirone.

Sono in tanti a nutrire dubbi sulla veridicità delle nozze della Prati e della vera identità di Marco Caltagirone, ma altrettanti vogliono ancora riporre fiducia nelle dichiarazioni fatte dalla celebre showgirl del Bagaglino, che ha concesso l’esclusiva del suo matrimonio al popolare talk show del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin, “Verissimo“.

Le parole di Manuela Villa

Mentre circola l’incredibile notizia, lanciata per prima dal sito di gossip “BitchyF“, circa il presunto annullamento delle nozze di Pamela Prati con Marco Caltagirone, dovute sembra all’eccessivo pressing mediatico che avrebbe causato anche dei problemi cardiaci alla showgirl, Manuela Villa ha voluto fare chiarezza circa alcuni rumors che la riguardano.

Negli ultimi giorni, infatti, è circolata la notizia, riportata anche dalla testata giornalistica Fanpage.it, che nel dietro le quinte dell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso”, Manuela Villa, dopo aver ricevuto una telefonata, avrebbe dichiarato che le nozze della Prati sarebbero state rimandate a data da destinare.

A tal proposito la cantante ha voluto far chiarezza, pubblicando un post sul suo profilo Facebook, in cui ha scritto: “In molti articoli viene riportato che avrei ricevuto una telefonata in cui sarei stata informata che il matrimonio di Pamela sarebbe stato rimandato. Mi domando: perchè non scrivete che le nozze le ho organizzate io?“.

Le parole di Manuela sembrano proprio una vera e propria smentita, ma la Villa ha poi proseguito manifestando tutta la sua solidarietà e preoccupazione per la sua amica Pamela Prati, al centro di una bufera mediatica senza precedenti: “Perchè non vedete quello che realmente sta succedendo invece di sparare a zero su questa donna?”. Ricorda poi che in passato una sua collega che cantava meravigliosamente, e che oggi tutti elogiano, era stata massacrata; la Villa si riferisce a Mimì e aggiunge: “Evitate di fare il bis“.

Manuela, quindi, è preoccupata per Pamela, anche se la sua presenza a “Live – Non è la D’Urso” non è piaciuta, tanto che alcuni suoi fans l’hanno attaccata per questo; Manuela ha tenuto testa anche alle critiche, replicando: “Hai presente cosa vuol dire difendere dicendo la verità? Beh io questo ho fatto“.