Nozze in vista per Orlando Bloom e Katy Perry

Il matrimonio tra Katy Perry (34 anni) ed Orlando Bloom (42 anni) è alle porte. La coppia aveva già reso pubblico il proprio fidanzamento il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino. L’attore e la cantante sono però insieme (nonostante qualche tira e molla) dal gennaio del 2016 e, sia lui che lei, hanno già attraversato l’esperienza del matrimonio.

Katy Perry infatti nel 2010 aveva celebrato le sue primissime nozze in India con il conduttore televisivo originario della Gran Bretagna Russel Brand, dal quale però si è separata appena nel 2012. Orlando Bloom invece si è sposato nel 2012 con la famosissima modella Miranda Kerr, madre di Flynn suo figlio, che quest’anno compie otto anni. La storia però non si è conclusa bene e la coppia ha divorziato appena l’anno successivo, nel 2013.

Oggi l’ex moglie di Orlando possiede un’azienda di prodotti per la pelle, la Kora Organics, che ha collaborato con la cantante Katy Perry per la promozione di una nuova linea di prodotti. Sembrerebbe quindi che vi sia una sorta di affinità tra le due donne nella vita di Orlando.

I dettagli delle nozze sono pubblicati da un amico dell’attore impiegato al magazine People. La data della celebrazione è già stata segnata: il matrimonio si terrà nella stagione invernale di quest’anno. Si tratterà di un evento dall’atmosfera “intima e divertente”, così come i due promessi sposi hanno desiderato dipingerla.

La coppia che si è affidata ad un wedding-planner per l’organizzazione del matrimonio, non è per nulla agitata nemmeno dopo lo svolgimento delle prove generali. Ecco quanto afferma la fonte anonima che ha rivelato indizi sul matrimonio: “Non sono per niente stressati e non sentono addosso la pressione di questo passo importante per il loro futuro di coppia. Vogliono solo che sia una festa divertente, insieme ad amici e parenti”.