Nozze in vista per Briga e Arianna Montefiori, la proposta online

Briga è uno dei cantanti maggiormente apprezzati e noti del talent di “Amici” di Maria De Filippi. Si è messo in luce con tantissime canzoni che hanno catturato immediatamente l’attenzione decretando il suo successo. Da un po’ di tempo, anche la vita sentimentale sta girando bene per lui al punto che è giunta la proposta di matrimonio alla sua compagna Arianna Montefiori. Ecco come è avvenuta e la storia tra i due.

Da sempre Instagram permette di registrare stories e video. Proprio su questo social che molti personaggi dello spettacolo e della musica usano per tenersi in contatto con i propri fan, è giunta la proposta di matrimonio di Briga alla sua compagna Arianna Montefiori. Come si evince dal video, Briga le ha proposto di diventare sua moglie in una location stupenda quale i Giardini Vaticani con il Cupolone che fa da sfondo.

Briga ha seguito il rituale del caso: anello in bella vista e proposta di matrimonio rigorosamente in ginocchio. Una proposta che la stessa compagna non si aspettava, ma alla quale ha immediatamente acconsentito. I due stanno vivendo una relazione da un anno circa e questa proposta è il segno di un futuro e di una vita insieme.

Non si sa ancora nulla della data delle nozze, ma si pensa entro la fine del 2021, Covid permettendo. Per ora i due convivono a Roma dove sono entrambi impegnati: Briga come cantante e lei come attrice dal momento che indossa i panni di Laura nella fiction “Il paradiso delle signore” in onda su Rai 1, dopo essersi fatta conoscere al pubblico per avere lavorato in serie come “Che Dio ci aiuti” e “L’isola di Pietro”.

La storia tra i due è nata grazie all’attrice e conduttrice Diana Del Bufalo, una delle migliori amiche di Arianna. Briga, era reduce dalla storia con Ludovica Valli e, non appena l’ha conosciuta, se ne è subito innamorato non riuscendo a staccarle gli occhi di dosso. In seguito, hanno cominciato a frequentarsi fino al coronamento della proposta di matrimonio.