Nozze in vista per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza? Rispondono i diretti interessati

Sembrerebbe che Aurora Ramazzotti, figlia della conduttrice svizzera Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti, abbia deciso di convolare a nozze con il suo fidanzato Goffredo Cerza. Il gossip è impazzato e la notizia ha iniziato a circolare da un pò di giorni, a lanciare lo scoop è stata la rivista Diva e Donna.

La giovane conduttrice (che ha deciso di seguire le orme di mamma Michelle) e il suo fidanzato stanno insieme ormai da due anni e mezzo, e nonostante la distanza -Goffredo vive e studia a Londra– il loro rapporto procede a gonfie e vele e pare che per loro il momento del si sia arrivato. A far circolare il gossip è stato un incontro, in un ristorante di Milano, in cui erano presenti oltre ad Aurora e la sua migliore amica, Sara Daniele, figlia dell’indimenticabile Pino Daniele, anche i futuri suoceri.

L’incontro sarebbe avvenuto -stando sempre al gossip- per mettere a punto i primi dettagli del matrimonio. Dopo la circolazione della notizia i diretti interessanti sono intervenuti chiarendo la situazione, nelle loro Instagram stories. E’ stato Goffredo ad intervenire per primo, chiedendo alla fidanzata: “Secondo te potrebbe?“. E pronta è arrivata la risposta di Aurora: “Non ne so niente, chiedete a Sara Daniele“.

Insomma i due ragazzi hanno ufficialmente smentito l’eventualità di nozze imminenti e dunque per la celebrazione di questo momento bisognerà aspettare ancora un pò, magari saranno gli stessi Aurora e Goffredo ad annunciare la notizia. Che qualcosa di bello sia nell’aria è indubbio, già Michelle qualche tempo fa aveva dichiarato di voler diventare nonna.

Eros dal canto suo è sempre stato più riservato e chissà che questo gossip non gli abbia strappato un sorriso dopo la fine del suo matrimonio con la modella Marica Pellegrinelli, dalla quale ha avuto due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, e la successiva nuova relazione dell’ex moglie con l’imprenditore Charley Vezza.