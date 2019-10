Nozze blindate per Jennifer Lawrence e Cooke Maroney

Lo scorso sabato, il 19 ottobre 2019, l’attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, 29 anni, si è sposata con il suo fidanzato Cooke Maroney, commerciante d’arte di 34 anni. Le nozze, blindatissime, si sono svolte a Newport, nel Rhode Island, in una villa ottocentesca chiamata “Belcourt of Newport“, che è stata progettata dall’architetto americano Richard Morris Hunt nel 1894.

L’architetto, per realizzare questa splendida costruzione, si è ispirato alla tenuta di caccia di Luigi XIII di Versailles. La villa dispone di ampie sale a volte e al suo interno si trovano degli enormi lampadari. Si dice inoltre che questa villa ottocentesca di stile rinascimentale, che ha ospitato il matrimonio, sia stata infestata dai fantasmi, prima che uno sciamano ripulisse la casa da tutte le energie negative rimaste al suo interno.

La cerimonia di nozze di Jennifer Lawrence e Cooke Maroney è stata blindatissima e infatti sono pochissimi i dettagli emersi sul matrimonio dell’attrice. Pare addirittura che gli sposi abbiano chiesto espressamente di non usare gli smartphones all’interno della villa, né tantomeno è stato loro concesso di postare foto sui social. Tuttavia, la rivista People ha riportato qualche piccola indiscrezione su questo matrimonio top secret.

Secondo quanto riferito da People, sembra che il matrimonio si sia svolto all’esterno della villa di Newport, in una specie di giardino d’inverno. Sembra inoltre che prima della cerimonia gli invitati al matrimonio siano stati intrattenuti nel giardino della villa con un barbecue a legna, dopodiché hanno partecipato alla funzione, al termine della quale ci sono stati il cocktail previsto prima della cena e, successivamente, la cena nuziale.

Per la cena nuziale, gli sposi hanno scelto un menù biologico composto da tortini di patate, pancetta di maiale affumicata con mele marinate, pesce arrosto aromatizzato alle erbe, cavoletti di Bruxelles con tuorli d’uovo, coscia di manzo e un buffet di dolci per terminare la cena. I festeggiamenti di nozze si sono protratti fino a notte fonda e gli ospiti sono stati intrattenuti dalla band The Ruckus.

A proposito degli ospiti, alle nozze erano presenti soltanto 150 invitati. Tra loro c’erano la cantante Adele, Cameron Diaz, Amy Schumer e Kris Jenner, ma anche Emma Stone, Ashley Olsen e Sienna Miller. Per quanto riguarda l’abito della Lawrence, pare che l’attrice avrebbe indossato un abito firmato Dior, anche alla luce del fatto che l’attrice è testimonial proprio di questo brand e recentemente si è recata a Parigi per assistere all’ultima sfilata di Maria Grazia Chiuri. Di questo famigerato abito, però, ancora non si riesce a trovare neanche un’immagine.

Jennifer Lawrence e Cooke Maroney, gallerista presso la New York’s Gladstone Gallery di Manhattan, stanno insieme dallo scorso giugno 2018. Fino allo scorso gennaio 2019, le notizie sulla loro unione erano molto frammentarie, fino al momento un cui l’attrice era stata fotografata con un anello al dito. Parlando della sua relazione con Cooke Maroney, la Lawrence ha dichiarato: “Beh, lui è semplicemente la persona migliore che abbia mai incontrato in tutta la mia vita“.

Durante il podcast “Naked with Catt Sadler“, inoltre, Jennifer Lawrence ha raccontato di non aver mai pensato alle nozze prima di incontrare Cooke, ma che le cose sono cambiate dopo averlo conosciuto. Auguri, dunque, di buona vita a questa nuova coppia di sposi!