Nozze a sorpresa per Ariana Grande, convolata a nozze con Dalton Gomez

Ariana Grande ha stupito i fan annunciando il matrimonio a sorpresa con il fidanzato Dalton Gomez. E’ stato il portavoce ufficiale della cantante a confermare le nozze, dopo che TMZ aveva svelato lo scoop sul proprio sito.

“E’ stata una cerimonia piccola ed intima, con meno di 20 ospiti. La stanza era piena di felicità e di amore” ha confermato il team della Grande, che è convolata a nozze nella casa che condivide con Gomez a Montecito, in California. La coppia e le rispettive famiglie sarebbero felicissime, conferma una fonte interna alla famiglia. “Sia Ari che Dalton amano Montecito, passano lì un sacco del loro tempo. E’ parso naturale volersi sposare nella bellissima e storica casa di Ariana“.

La cantante e attrice 27enne ha annunciato il fidanzamento con Dalton, agente immobiliare 25enne, lo scorso dicembre. I due si frequentano dal gennaio del 2020, ma la loro relazione era stata resa pubblica solo a maggio dello scorso anno, quando la coppia è comparsa insieme nel video musicale della canzone “Stuck with U” di Ariana con Justin Bieber. Fondamentale la convivenza obbligata dovuta alla pandemia, che ha rafforzato da subito il loro rapporto.

Prima di Gomez, la Grande ha avuto diverse relazioni con artisti famosi. L’ex star della Disney è uscita per un anno con il rapper Big Sean, prima di iniziare una storia con Mac Miller nel 2016. Dopo che Miller le è stato accanto in seguito all’attentato alla Manchester Arena al suo concerto del 2007, i due si erano lasciati amichevolmente a maggio 2018, quattro mesi prima della overdose fatale del rapper.

Sempre a maggio del 2018 la Grande iniziò una pubblicizzata storia con il comico e attore Pete Davidson, con il quale ha annunciato il fidanzamento dopo solo un mese di frequentazione. Ad ottobre dello stesso anno, la storia dei due era già finita, ispirando il tormentone di Ariana “Thank you, Next“.