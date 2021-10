E’ stata una notte “piccante” al Grande Fratello Vip, quella tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, dopo le coccole nel letto tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi.

Sono stati Miriana Trevisan e Nicola Pisu a scaldare la serata con un avvicinamento importante nel letto. Dopo la notte,però,la showgirl ha avuto un ripensamento e ha chiesto all’uomo di non dire nulla agli altri concorrenti in casa.

L’accaduto

Il Grande Fratello Vip, si sa, ci riserva sorprese inimmaginabili. Dopo le coccole nel letto tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi che è riuscito ad avvicinarsi alla modella, sono stati Miriana Travisan e Nicola Pisu a scaldare la serata con un avvicinamento importante. Dopo la notte, però, la showgirl ha avuto un ripensamento e ha chiesto all’uomo di non fare menzione di quanto accaduto tra di loro.

Quello tra l’ex di Non è la Rai e il figlio di Patrizia Mirigliani è un tira e molla che si sta sviluppando negli ultimi giorni, con tanto di intervento della madre di lui, e con Pisu che ormai ha apertamente dichiarato di essersi invaghito di Miriana. Lei, invece, preferisce andarci coi piedi di piombo a causa di una serie di delusioni vissute negli ultimi tempi.

In alcuni video che stanno girando sui social, tra i fan della trasmissione, infatti, si vedono Miriana e Pisu insieme nel letto, con movimenti sotto le coperte e sicuramente un’intesa tra i due che ha scatenato i fan di Pisu che vorrebbero che ci si rendesse conto che il suo innamoramento non è totalmente campato in aria ma che trova anche appigli nella realtà. La vicinanza tra Miriana e Nicola è ben presto diventata particolarmente “spinta” e così la regia del reality ha deciso di “oscurare” i frame e di mostrare invece quello che stavano facendo altri concorrenti.

Eppure, dopo essersi svegliati, mentre erano in cucina assieme, è stata Miriana a scrivere sulla mano di Pisu qualcosa, e successivamente dirgli “per favore” come a chiedere rassicurazioni su quanto scritto e Pisu l’ha tranquillizzata. “Dovresti capire”, ha detto Miriana. che poi ha cercato di chiudere la discussione dichiarando più volte “Basta“. Pisu le ha risposto di essere riservato. I fan, nel mentre, attendono di scoprire cosa accadrà nelle prossime settimane tra Miriana e Nicola. In tanti infatti sostengono e supportano questa coppia, che senza dubbio ci regalerà ancora tante emozioni.