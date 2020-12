Notte bollente tra Maradona e Wanda Nara. Parla la vicina di stanza: "Tremavano i mobili"

Già qualche anno fa, quando Wanda Nara lasciò Maxi Lopez (che l’aveva ripetutamente tradita, persino con la tata dei loro figli) per mettersi con Mauro Icardi, che le era stato presentato proprio dall’ex marito, si mormorò di come la show-girl avesse già avuto molti amori chiacchierati, tutti ne mondo del calcio. In quell’occasione si tirò in ballo una presunta notte di sesso con Diego Armando Maradona, ma poco a poco il pettegolezzo scemò.

Ora che il campione del Napoli è morto, i rumors riguardanti quella notte misteriosa sono tornati prepotentemente alla ribalta. Anche perché c’è una testimone “uditiva” di quell’incontro di fuoco durato il tempo di una notte. E non si tratta di una persona qualunque, bensì di Mirtha Legrand, attrice e presentatrice molto famosa in Argentina. La Legrand ne aveva parlato per la prima volta in un’intervista rilasciata due anni fa a “La Nación”.

La notte di sesso tra Maradona e Wanda Nara raccontata da Mirtha Legrand

“Fui testimone uditiva del loro incontro” aveva dichiarato la donna, raccontando che Wanda Nara ai tempi era all’inizio della sua carriera. Era giovanissima e semi-sconosciuta anche in patria, un’aspirante show-girl come tante. Lei e Maradona avevano fatto sesso nella stanza accanto alla sua. Si trovavano al Mar del Plata, sulla Costa Galaba, e Mirtha Legrand era nella suite presidenziale adiacente a quella del Pibe De Oro e della sua biondissima “amica”.

La conduttrice aveva rivelato che non aveva chiuso occhio tutta la notte perché era impossibile dormire a causa dei rumori che provenivano dall’altra stanza. “Si muovevano i mobili, non so cosa facevano” aveva proseguito, dando così vita a un gossip che aveva infiammato l’opinione pubblica argentina, facendo molto discutere anche perché tra Maradona e Mauro Icardi, marito della Nara, non è mai corso buon sangue.

Questo perché Maradona era molto amico dell’ex marito di Wanda, Maxi Lopez, e più volte aveva parlato di Icardi come di una sorta di “infame” che aveva rubato la donna all’amico. Ma forse all’origine dell’astio tra i due potrebbe esserci anche il flirt tra la show-girl, una vera e propria “femme fatale”, e il Pibe De Oro.