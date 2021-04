Non c’è pace per una dama di "Uomini e Donne": grave furto

Gli appassionati di “Uomini e Donne” ricorderanno la dama che ha segnato il passato recente del talk show dei sentimenti: Aurora Tropea. La Tropea è stata al centro della scena soprattutto all’inizio di questa stagione, protagonista di scontri accessi e soprattutto accuse infamanti sul suo conto. Si è difesa con le unghie e con i denti, ma alla fine ha ceduto lasciando la trasmissione.

Aurora veniva attaccata su tutti i fronti (Gianni Sperti ci andava giù pesante), nessuno mai pronto a difenderla, fino alle accuse forti del cavaliere Giancarlo che all’epoca frequentava, il quale ha parlato di presunti filmini a luci rosse che vedevano la dama protagonista. Nessuna prova è però mai venuta fuori. A seguito di ciò, la Tropea decise di abbandonare il programma non senza strascichi.

Difatti la dama ha fatto sapere di aver denunciato chi andava denunciato (senza fare nomi). In una recente diretta Instagram si è sfogata raccontando quanto è stata male a causa di quella storia e proprio adesso che aveva dichiarato di stare riprendendo in mano la sua vita, è arrivata una nuova doccia fredda: Aurora è stata vittima di un furto.

La Tropea ha fatto sapere che le è stato rubato il telefonino. Attraverso una serie di storie Instagram, l’ex dama ha spiegato come il suo cellulare non fosse munito di password e per tale ragione, chiunque può aprirlo e curiosare tra le sue cose. Non solo, chi le ha rubato il telefono è in grado di mettersi in comunicazione con tutti i suoi contatti e magari combinare qualche casino.

Ovviamente la donna ha subito denunciato il furto e avvisato tutta la sua rubrica che, qualora dovesse essere contattata, non si tratta di lei. Aurora in questo periodo è ancora single, lei che era approdata a “Uomini e Donne” proprio per cercare un compagno. Le cose sono poi evolute in maniera differente e sicuramente fuori avrà tutta la possibilità per poterlo fare.