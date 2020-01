Noemi Letizia, l’ex papi-girl di Silvio Berlusconi: “Dopo lo scandalo volevo morire”

Sono trascorsi 10 anni dalla bufera legata al caso “papi-girl”, innescata allorché Silvio Berlusconi decise in gran segreto di raggiungere Noemi Letizia, una ragazza di Casoria che all’epoca stava festeggiando il suo 18esimo compleanno. L’inevitabile scandalo che ne scaturì, oltre a diventare un argomento di pubblico dominio, venne utilizzato dalla classe politica per minare la credibilità dell’allora presidente del consiglio.

Nello stesso tempo la ragazza riscosse grande popolarità, arrivando con un’intervista a confessare di chiamare il leader di Forza Italia con il nomignolo di “Papi”. Una simile ammissione mandò su tutte le furie l’allora first lady Veronica Lario, che con una lettera destinata a fare storia, fece sapere di non poter continuare a vivere con un uomo che frequentava le minorenni.

Oggi, a distanza di un decennio da quel polverone, Noemi Letizia ha voluto rilasciare un’intervista al settimanale Oggi. L’ex “papi girl” ha innanzitutto confessato che all’età di 28 anni ha intenzione di partecipare ad un reality che le permetterà di dimostrare a tutti chi è in realtà.

Ma tornando indietro al fatidico 2009, quando il suo nome compariva in bella vista su tutti i giornali, Noemi Letizia non nasconde che quel periodo fu davvero molto difficile da superare. “Ho trascorso mesi chiusa in casa, senza uscire, senza mangiare, senza voler vedere gente perché non mi fidavo più di nessuno” ha precisato ricordando quanto sia stato traumatico affrontare la vita in quelle condizioni. “L’unica cosa che riuscivo a fare era piangere. Volevo morire, sparire per sempre, farla finita”.

Proprio in ragione delle sofferenze patite, arriva quindi a concludere che non augurerebbe a nessuno di subire il bullismo mediatico che venne scatenato contro di lei. Tutto ciò le fece conoscere il dramma dell’anoressia, facendola ripiombare nel vortice della depressione, una condizione che aveva già affrontato e superato quando all’età di dieci anni perse il fratello.

Per fortuna però, a correrle in soccorso facendole dimenticare il dolore che la stava consumando, fu Vittorio Romano, marito nonché padre dei suoi figli al quale è stata legata per diversi anni e dal quale si è sorprendentemente separata nel 2017, a distanza di pochi mesi dalle nozze.