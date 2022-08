Noemi Bocchi sarebbe incinta di Francesco Totti

Ascolta questo articolo

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha un po’ agitato gli amanti della cronaca rosa. Per il momento i diretti interessati si stanno trincerando nel silenzio più assoluto, nonostante le indiscrezioni rivelano come le carte del divorzio, con i loro avvocati, stanno andando avanti.

Intanto Alfonso Signorini, che ha potuto incontrare la conduttrice de “L’isola dei famosi” durante le sue vacanze in Cortina, ha rivelato di averla vista sempre nella stessa maniera: “Ilary è una donna molto lucida, che sa il fatto suo. Come mai ha scelto la montagna? Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile“.

Le ultime indiscrezioni su Francesco Totti

Ancora più riservato Francesco Totti, ove sui social l’ultimo post è di 3 settimane fa in cui ha pubblicizzato una famosa auto tedesca. Da quel momento in poi l’ex capitano della Roma non ha rilasciato interviste ne dichiarazioni su Instagram, e sta sfogando il suo periodo buio giocando a padel insieme al suo amico Vincent Candela.

Intanto continuano ad accendersi le luci dei riflettori sulla coppia e in particolare su Totti. Infatti, come riportato dal “Corriere della Sera”, Francesco aspetterebbe un figlio da Noemi: “Tutti (dentro e fuori dal Gra) parlano di lei: da tre giorni, pur sottotraccia (nessuno osa), agita la Capitale, è che Noemi sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino”.

Per il momento però si trattano di voci che non hanno ricevuto nessuna conferma. Infatti, nelle fotografie pubblicate dal settimanale “Chi Magazine” diretto da Signorini in cui viene beccato Totti insieme a Noemi pochi giorni prima della loro separazione, la sua nuova fiamma la mostrano con un ventre assolutamente piatto, decisamente lontano da quello di una donna in dolce attesa.

Se comunque l’indiscrezione fosse confermato per Noemi Bocchi si tratterebbe del terzo figlio, mentre per Francesco sarebbe il quarto dopo Chanel, Christian e Isabel.