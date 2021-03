Noemi a Sanremo con 15 chili in meno: la nutrizionista rivela come li ha persi

Cosa si nasconde dietro il clamoroso dimagrimento di Noemi, amatissima cantautrice attualmente in gara al Festival di Sanremo 2021? Sono stati in tanti a chiederselo quando hanno visto la 39enne romana – all’anagrafe Veronica Scopelliti – scendere le scale del Teatro Ariston fasciata da un abito lungo a sirena che metteva in risalto l’eleganza e l’armoria di un corpo praticamente perfetto.

Chi ricordava la vecchia Noemi, una ragazza molto bella ma con qualche chilo in più, ha stentato a riconoscerla. Tuttavia era stata lei stessa, qualche settimana prima di Sanremo, a rivelare di aver seguito un regime dimagrante che le ha consentito di perdere ben quindici chili senza più riprenderli. Il suo percorso di dimagrimento è durato quasi un anno e il risultato è sotto gli occhi di tutti.

La dieta “miracolosa” di Noemi si chiama META Experience

Ma qual è davvero il segreto di Noemi? Ha seguito forse una sorta di dieta “miracolosa”, come sostiene qualcuno? Niente di più falso. La dottoressa Monica Germani, la dietista e nutrizionista che ha seguito la cantante nel suo percorso, ha spiegato che l’unico suo segreto è stato la costanza e la capacità di non mollare mai, neanche quando il morale era basso e la motivazione veniva meno.

La Germani è colei che ha inventato META Experience, ovvero il protocollo di dimagrimento e rieducazione alimentare seguito da Noemi. In una recente intervista rilasciata al portale de “Il Fatto Quotidiano”, la nutrizionista ha spiegato che la META Experience si basa sul presupposto che per perdere peso è necessario seguire un programma strettamente personalizzato e multi-fattoriale.

Ciò vuol dire che non ci si concentra solo sull’alimentazione e sull’esercizio fisico, che variano a seconda del paziente e del suo DNA, ma anche sul lato psicologico: si analizzano le fragilità, le paure e le esperienze che hanno alterato il rapporto col cibo, rendendolo nemico oppure facendone una sorta di “compensazione” del dolore e delle frustrazioni quotidiane. Solo in questo modo, ristabilendo come prima cosa un rapporto sano col cibo, è possibile intraprendere una perdita di peso lenta, graduale e duratura.