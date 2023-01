Noel Gallagher annuncia il divorzio da Sara MacDonald dopo 22 anni insieme

Ascolta questo articolo

Dopo 12 anni di matrimonio, è finita la storia tra Noel Gallagher e Sara MacDonald. L’ex membro degli Oasis 55enne e Sara, pubblicista di 51 anni, hanno infatti rivelato ufficialmente tramite un portavoce che stanno per dare inizio alla procedura di divorzio.

“Noel e Sara continueranno insieme a prendersi cura dei loro figli, che rimangono la loro priorità“, ha detto il portavoce della coppia, che condivide i figli Donovan, 15 anni, e Sonny, 12 anni. “Noel e Sara chiedono ai media di rispettare la loro privacy e quella della nostra famiglia in questo momento“, continua il comunicato.

I due si sono conosciuti nel 2000 in una discoteca di Ibiza. Gallagher raccontò il momento del loro primo incontro, definito come “amore a prima vista” durante un’intervista con la rivista British Vogue nel 2020, spiegando che dopo essersi conosciuti hanno condiviso un taxi per la città e lui le ha chiesto il numero di telefono. “Ricordo di averlo tenuto come se fosse una fottuta reliquia religiosa“, disse Noel, che scrisse il brano “Waiting for the Rapture” per lei. Dopo 11 anni insieme la coppia convolò a nozze in una cerimonia privata nella New Forest in Inghilterra nel giugno 2011.

Il cantante è stato precedentemente sposato con Meg Mathews, con la quale aveva iniziato a frequentarsi nel 1994 e che sposò nel 1997. Nel 2000 la fine della relazione, con il divorzio che fu dichiarato nel 2001. La coppia condivide la figlia Anaïs, che compirà tra pochi giorni 23 anni e fa la modella.

Noel è diventato famoso con la band Oasis, fondata insieme al fratello Liam, che dominò le classifiche di mezza Europa a partire dagli anni ’90. Nel 2009, dopo anni di tumultuosa relazione con suo fratello, Noel disse l’addio al gruppo, dicendo in una dichiarazione rilasciata al momento dell’annuncio: “Semplicemente non potevo continuare a lavorare con Liam un giorno in più“.