Noah Schnapp di "Stranger Things" fa outing su TikTok

Ascolta questo articolo

Noah Schnapp, noto per aver interpretato il personaggio di Will Byers nella serie di Netflix “Stranger Things, ha dichiarato di essere gay. L’attore 18enne ha rivelato la notizia online, tramite un un video pubblicato giovedì 5 gennaio sul suo account TikTok.

La star ha scritto nel filmato: “Quando finalmente ho detto ai miei amici e alla mia famiglia che ero gay, dopo essere rimasto nascosto per la paura per 18 anni, e tutto quello che hanno detto è stato ‘lo sappiamo’ “, mentre in sottofondo si sente la clip audio virale sul social nel quale una persona dice:” Sai cosa non è mai stato? Così grave. Non è mai stato così grave. Francamente, non sarà mai così grave“.

Nella didascalia del suo video TikTok, Noah ha scritto: “Immagino di essere più simile a Will di quanto pensassi“. Il riferimento è al fatto che il personaggio da lui interpretato in “Stranger Things” sia un ragazzo omosessuale che nasconde il suo orientamento. La sessualità di Will era stata una questione aperta sin dal primo episodio dello show, ma l’attore aveva sempre glissato le domande sull’identità del personaggio.

Lo scorso luglio, dopo il debutto degli ultimi due episodi della quarta stagione di “Stranger Things”, Noah ha confermato alla rivista Variety per la prima volta che Will Byers è gay ed è innamorato del suo migliore amico Mike, interpretato da Finn Wolfhard. Nell’intervista l’attore ha affermato che inizialmente non sapeva cosa avessero in mente i creatori di “Stranger Things” Matt e Ross Duffer per Will.

Una volta che lo hanno informato, non voleva spoilerare il modo in cui lo show ha rivelato il percorso del personaggio nella stagione 4. “Penso che sia fatto in modo così bello, perché è così facile rendere un personaggio improvvisamente gay“, aveva commentato Schnapp, aggiungendo che gli autori invece “stanno scrivendo questo personaggio reale e questo viaggio e lotta veri e lo stanno facendo così bene“.