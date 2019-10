Noah Centineo: primo red carpet di coppia con la nuova fidanzata

Noah Centineo è un attore stanutinse maggiormente conosciuto per i suoi ruoli nelle commedie romantiche di Netflix “Tutte le volte che ho scritto ti amo”, “Sierra Burgess è una sfigata” e “The Perfect Date”. Da quasi un mese giravano rumors che l’attore americano si fosse fidanzato. Una fonte di US Weekly, nota rivista americana, aveva riferito di aver visto Centineo andare a prendere Alexis Ren all’aereporto ed erano stati visti in attegiamenti intimi.

Alexis Ren è una modella ed influencer americana, conosciuta soprattutto per aver partecipato a “Dancing With The Stars“, la versione americana di “Ballando con le stelle”. Proprio durante il programma la Ren si era fidanzata con il suo parter, il ballerino professionista Alan Bersten.

La relazione tra i due era finita a dicembre dello scorso anno a causa dell’incompatibilà degli impegni della coppia, che per questo viveva lunghi periodi a distanza. Noah Centineo e Alexis, dopo essere stati avvistati varie volte, hanno fatto il loro debutto come coppia sabato sera a Los Angeles, sul Red Carpet dell’ UNICEF’s Masquerade Ball.

Per l’occasione di questo ballo in maschera di benificenza l’attore, che ha da poco deciso di radersi a zero, ha sfoggiato una maschera argentata che teneva in testa e che si abbinavano perfettamente al vestito color argento di Alexis. Sembra proprio un momento d’oro per l’attore che, dopo lo stratosferico successo delle commedie Netflix, ha finalmente trovato l’amore e presto potremo rivederlo nel ruolo che lo ha maggiormente portato al successo.

Il 12 febbraio 2020 è prevista l’uscita su Netflix del film “To All the Boys: P.S. I Still Love You“, sequel di “Tutte le volte che ho scritto ti amo”, in cui Noah Centineo riprenderà il ruolo di Peter accanto all’attrice Lana Condor, che nel film interpreta la protagonista. Inolte, a quanto pare, prima dell’uscita del secondo film è già in produzione il terzo.