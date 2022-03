Nino Frassica su Don Matteo: "In futuro può ritornare, Terence non morirà"

L’addio di Terence Hill e del suo personaggio di Don Matteo nell’omonima serie è stato un duro colpo per i fan della serie televisiva in onda su Rai 1. A suo posto, circa verso la metà della tredicesima stagione, subentrerà Don Massimo, il nuovo parroco interpretato da Raoul Bova.

L’attore ha voluto presentare il suo personaggio con un breve post pubblicato in spagnolo su Instagram: “Don Massimo ha voglia di stare tra la gente e sporcarsi le mani, ha voglia di capire cosa sia il perdono, cosa voglia dire accogliere, non giudicare dalle apparenze e dare una seconda possibilità”.

Nino Frassica apre a un ritorno di Terence Hill

Intervistato dal sito “Super Guida Tv” Nino Frassica, che in “Don Matteo” interpreta il personaggio di Antonio “Nino” Cecchini, non esclude un ritorno di Terence Hill in futuro: “Non può esistere con quel nome ma può esistere inserendo un nuovo prete, infatti abbiamo Don Massimo. Può continuare la storia senza di lui, ma chi vedrà la tredicesima serie scoprirà che potrebbe tornare“.

L’attore, con la sua solita ironia, aggiunge: “Quando muore un personaggio è difficile farlo resuscitare, ci sono pochi casi come Lazzaro. Quando il personaggio resta vivo non è detto che torni. Una sua partenza può far pensare o prevedere un suo ritorno. Non si può dire, resterà un segreto per i telespettatori”. Ricorda anche gli esordi avuti a Don Matteo, ammettendo che leggendo il copione inizialmente ha pensato in un flop immediato, mentre la serie TV nel 2020 ha tagliato il traguardo dei 20 anni.

Infine regala anche delle piccole anticipazioni, ma il tutto va preso con le pinze: “Nelle prime tre puntate sono innamorato nella madre della capitana. Nella quarta puntata ho pensato anche di cambiare sesso, nella quinta cambio idea e torno a essere normale e fino alla fine sarò innamorato”.