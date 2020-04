Nino D’Angelo e le sue dirette Instagram

In queste settimane difficili a causa dell’emergenza sanitaria che ci costringe a restare in casa, se non per motivi di lavoro o legati alla necessità di fare la spesa, Nino D’Angelo riesce a regalare un sorriso alle persone. Il cantautore si è distinto fin da subito rispetto agli altri artisti nelle dirette Instagram con il popolo.

Un gesto speciale, considerato che permette a ogni fan di parlare con lui: ci sono personaggi famosi che si limitano a fare la diretta, senza permettere una simile ipotesi. Ogni sera il pubblico che segue le dirette del maestro è sempre ampio e variegato, a dimostrazione dell’apprezzamento evidente delle persone.

Il legame speciale con i fan

Il poeta fa anche uno screen con i suoi fan e non si risparmia nel momento in cui riceve delle richieste di cantare uno dei suoi tanti brani. Queste dirette, oltre a dimostrare la sua umiltà, certificano ancora una volta l’affetto meritato che riceve da tutto il mondo. Non può non esserci l’emozione di fronte a tanta umanità dell’artista, come ha sottolineato anche nel corso della diretta di sabato 25 aprile il calciatore della Lazio Ciro Immobile.

Il dialogo tra Nino D’Angelo e Ciro Immobile ha regalato altre emozioni, con il maestro che ha fatto i complimenti allo sportivo per i valori trasmessi in merito all’importanza della famiglia. L’attaccante della Lazio ha fatto notare di conoscere tutte le canzoni dell’artista napoletano, il quale lo ha ringraziato per le belle parole ricevute.

Immobile ha ricordato una delle sue canzoni preferite del maestro, che non ha ottenuto il successo commerciale di “Maledetto Treno“, ma ha lasciato un segno indelebile. Non è mancata la battuta di Nino D’Angelo, il quale ha dovuto chiarire che, quando gioca contro il Napoli, spera che Immobile non segni. Recentemente il cantante ha anche ricordato una sua fan venuta a mancare con un post: “Non ci posso credere, veramente una dolcissima madre e piena d’amore per la sua famiglia”.